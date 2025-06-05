Атака гарантована? Чому застереження посольства США – це майже гарантія ракетного удару РФ по Україні

США попереджають про нові атаки Росії

Росія може готуватися до нової потужної атаки на Україну. Після того, як Путін поскаржився Трампу на успішні українські удари та пригрозив відповіддю, посольство США в Києві закликало своїх громадян бути обережними.

Зазвичай такі попередження з'являються перед масованими атаками. "Телеграф" пригадав, коли посольство США раніше попереджало про ракетні удари, та що відбувалося після цих звернень.

Американське посольство оприлюднило чергове застереження 4 червня 2025 року. У повідомленні зазначили: "Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги."

За два роки війни посольство США опублікувало 15 попереджень про можливі ракетні атаки. Переважна більшість з них виявилися точними — після застережень дійсно відбувалися масовані обстріли.

Попередні попередження посольства США та їх наслідки

24 лютого 2022 року — попередження про можливі удари. У цей день Росія розпочала повномасштабне вторгнення, масовані ракетні удари були завдані по багатьох аеропортах та інших важливих об'єктах України

року — попередження про можливі удари. У цей день Росія розпочала повномасштабне вторгнення, масовані ракетні удари були завдані по багатьох аеропортах та інших важливих об'єктах України 23 серпня 2022 року — попередження, 24 серпня — удар по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині, загинули щонайменше 25 людей.

Удар по залізничній станції Чаплине, 24 серпня 2022 року

Удар по залізничній станції Чаплине, 24 серпня 2022 року

15 листопада 2022 року — попередження про ракетні загрози, того ж дня — Росія здійснила масовану ракетну атаку, випустивши близько 100 ракет, з яких 70 були збиті українською ППО. Під час цієї атаки сильно дісталося Києву, уламки ракет впали на житловий будинок, загинула жінка. У розпорядженні "Телеграфу" опинилося ексклюзивне фото, як виглядає цей будинок на ранок середи, 16 листопада.

Будинок у Печерському районі Києва після ракетної атаки 15.11.2022

23 лютого 2023 року — попередження про можливі удари, 23 лютого — обстріл Куп'янського району С-300, поранений цивільний, двоє під завалами.

року — попередження про можливі удари, — обстріл Куп'янського району С-300, поранений цивільний, двоє під завалами. 23 серпня 2023 року — попередження про ракетні атаки, 24 серпня — масований обстріл 9 областей, загинуло щонайменше 11 людей. Вибухи чули у Дніпрі, Павлограді та інших містах. Також ворог завдав удару по порту Ізмаїл.

року — попередження про ракетні атаки, — масований обстріл 9 областей, загинуло щонайменше 11 людей. Вибухи чули у Дніпрі, Павлограді та інших містах. Також ворог завдав удару по порту Ізмаїл. 29 грудня 2023 року — попередження про можливі удари, 29 грудня — наймасштабніша повітряна атака: 122 ракети та 36 дронів, загинуло 58 осіб, поранено понад 160. Росіяни комбіновано атакували Україну. Ракети, шахеди, Х-21, С-300, зліт бомбардувальників з Мурманської області. Долетіло аж до Львова. Під обстрілами були Харків, Одеса, Черкаси, Конотоп, Київ та інші міста. Особливо дісталось Дніпру.

21 серпня 2024 року — попередження про можливі удари, 26 серпня — під час масованої атаки РФ на Україну у цей день від мережі тимчасово відключилися відразу чотири енергоблоки АЕС. Причиною події стали коливання в національній енергосистемі.

року — попередження про можливі удари, — під час масованої атаки РФ на Україну у цей день від мережі тимчасово відключилися відразу чотири енергоблоки АЕС. Причиною події стали коливання в національній енергосистемі. 19 листопада 2024 року — попередження про можливі удари, 21 листопада — вранці росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Вони запустили кілька балістичних ракет з району Воронежа, а також дві ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, які перебували в районі Астрахані біля Каспійського моря.

Удар по Дніпру 21 листопада 2024 року

Пізніше стало відомо, що Росія вперше в світовій історії випробувала міжконтинентальну ракету, і одразу по цивільному населенню. Спочатку лунали заяви, що це була ракета "Рубіж", та згодом Путін повідомив, що використав проти нашої країни нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

8 грудня 2024 — попередження про ракетні загрози, 13 грудня 2024 — ракетний та дроновий удар по енергоінфраструктурі. Вибухи чули у Києві та області.

— попередження про ракетні загрози, — ракетний та дроновий удар по енергоінфраструктурі. Вибухи чули у Києві та області. 9 травня 2025 — попередження про можливу масштабну атаку, 12-13 травня 2025 — росіяни закрили небо над полігоном "Капустин Яр", можлива підготовка до пуску "Орєшніка". Проте, хоч Росія і погрожувала вдарити по Україні новою "страшною" ракетою, але щось пішло не так і удару не відбулося.

— попередження про можливу масштабну атаку, — росіяни закрили небо над полігоном "Капустин Яр", можлива підготовка до пуску "Орєшніка". Проте, хоч Росія і погрожувала вдарити по Україні новою "страшною" ракетою, але щось пішло не так і удару не відбулося. 4 червня 2025 — попередження про посилені атаки, 5 червня 2025 — цієї ночі та вранці російські війська завдали масштабних ударів по кількох регіонах України. Найтяжча ситуація склалася на Чернігівщині, де загинули щонайменше п'ять осіб, включаючи однорічну дитину з матір'ю, яких знайшли під завалами будинку в Прилуках.

У Харкові після обстрілів житлових районів постраждали 17 людей, серед яких діти та вагітна жінка. Херсон атакували КАБами та дронами, над містом піднявся стовп диму.

Одесу та область масово атакували ударними безпілотниками, а зранку почали "тероризувати" розвіддронами. Також фіксувалися вибухи в Сумах та області. Місцева влада продовжує з'ясовувати повні масштаби пошкоджень від нічних атак.

Також були попередження, після яких не було зафіксовано значних ударів або наслідки залишилися невідомими: 27 серпня 2024 року (про Умань), 26 серпня 2022 року (про Умань), 3 травня 2023 року, 30 березня 2024 року, 20 листопада 2024 року.

Таким чином, із півтора десятка попереджень, щонайменше десять стосувалися реальних загроз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Путін не реагує на операцію "Павутина". Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів Тарас Загородній. Він уїдливо прокоментував мовчання Кремля.