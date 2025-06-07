Украина испытала баллистическую ракету в боевых условиях. Эксперт сказал, что она поразила

Новая ракетная программа стартовала в Украине в мае 2022 года

Испытания украинской баллистической ракеты прошли в середине мая — их оценивают как очень успешные. Ракета преодолела около 300 км и уничтожила российский командный пункт.

Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире "Эспрессо". Он напомнил, что новая ракетная программа началась в Украине еще в мае 2022 года. Первые успешные испытания прошли в июле.

"После чего президент Зеленский заговорил именно о баллистической ракете — возможности ее создания и доведения до конца", — сказал он.

По его словам, с июля 2024 года профильный заместитель министра обороны — генерал Анатолий Клочко организовал работу над этой программой. Он ведет ее до сих пор.

"Насколько мне известно, в середине мая прошли испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные – почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование", – рассказал эксперт.

Бадрак заявил, что после удачных испытаний ракета запускается в серийное производство. Количество ракет, которые могут выпускать за год, неизвестно, однако главное — масштабировать производство.

"Я не знаю, сколько ракет можно ожидать за месяц, за год, — думаю, что будет наращиваться очень мощно. Боеголовка этой ракеты — за 400 кг и это очень мощный арсенал. Для сравнения — новая американская баллистическая ракета — это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем очень быстро", — резюмировал Бадрак.

Как сообщал "Телеграф", часть компонентов для высокоточных ракет, которые должны были получить украинские защитники для борьбы с дронами-камикадзе, Соединенные Штаты не передали ВСУ. Речь идет о деталях к ракетам с лазерной наводкой APKWS. Они очень нужны ПВО Украины для борьбы с дронами и ракетами. Вместо этого они пошли американским военным на Ближний Восток.