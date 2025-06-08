Про "Павутину", припинення вогню та захист від "Шахедів": Зеленський дав нове інтерв’ю (головне)

Україна близька до того, щоб змусити Росію закінчити війну

Росія не зупинятиметься на фронті, оскільки не відчуває зовнішнього тиску. Тому Україні необхідно було провести операцію "Павутина", завдяки якій завершення війни стало набагато ближчим, ніж будь-коли.

Про це та інше розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC. "Телеграф" виділив основні моменти.

Про "Павутину"

Зеленський каже, що під час проведення операції постійно перебував на зв’язку із головою СБУ Василем Малюком та тими людьми, які безпосередньо проводили операцію.

"Я не говоритиму, де вони були. Це, скажімо так, відповідні точки, де вони знаходилися. І так, я був на зв’язку з головою (СБУ, — ред.), коли операція пройшла, я бачив ті кадри, які бачив потім увесь світ, вся Україна", — сказав він.

Зеленський зазначив, що після цього особисто нагородив учасників операції високими державними нагородами, проте не називатиме імена цих людей.

Щодо самої операції, то президент лише зазначив, що російські водії навіть не здогадувалися, що саме вони перевозили. Для них це було типове замовлення на доставлення.

Про припинення вогню

Росія не має наміру зупинятися, оскільки Володимир Путін бажає повернути міць Радянського Союзу. Зеленський підкреслює, що це неможливо, проте зараз немає людини, яка б могла пояснити це Путіну.

Глава держави додав, що Кремль не може досягти відновлення СРСР без України, тому для Путіна її захоплення є стратегічною метою.

"Повірте, ми розуміємо ментальність росіян набагато краще, ніж Сполучені Штати Америки розуміють їхню ментальність. Ми з ними сусіди. Це багаторічне сусідство. І я знаю, що Путін не хоче закінчувати війну", — зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що російська влада залишається вельми прагматичною у питаннях завершення війни, а тому якщо на неї чинити достатній тиск, то вони погодяться на мир. Однак, залишиться лише питання, як довго цей мир протримається.

Зеленський зазначає, що зараз Путін може виграти війну, лише якщо продовжуватиме її дуже багато років і не матиме санкційного тиску.

"Це те, чого він справді хоче. Йому знадобляться гроші на цю війну, і він хоче бути в Кремлі, поки не помре. Це його мета. Ось чому він хоче окупувати нас, щоб знищити", — додав він.

Про захист від "шахедів"

За словами Зеленського, за часів попередньої адміністрації Білого дому українські та американські фахівці розрахували, що 20 тисяч спеціальних недорогих ракет для ППО змогли б розв'язати проблему постійних нальотів дронів. І Україна та США домовилися про постачання цих ракет.

"Ми серйозно покладали на них надії. Однак нещодавно Сполучені Штати направили ці ракети на Близький Схід замість України", — сказав він.

Зараз Україна потребує сильної підтримки США, а США потрібна єдність із Європою. З усім тим Зеленський каже, що зараз Україна близька до моменту, коли Росію можна змусити завершити або хоча б зупинити війну.

"Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них ("Павутина"), хоч вони й бісяться, вони все розуміють", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у США припускають, що масована атака на Україну, яку Росія провела 6 червня, ймовірно, не була остаточною відповіддю Путіна на операцію "Павутина". Американські офіційні особи схиляються до того, що на Україну вже найближчими днями може чекати новий удар.