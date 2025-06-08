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Після операції "Павутина" на супутникових знімках російських аеродромів помітили цікаву активність

Автор
Денис Подставной
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Після операції "Павутина" на супутникових знімках російських аеродромів помітили цікаву активність

Росіяни ведуть активні роботи

Після операції "Павутина", під час якої було знищено борти стратегічної авіації РФ, у мережі звернули увагу на супутникові знімки російських аеродромів. Експерти зафіксували на них серйозний рух.

Так, за даними OSINT-аналітика Def Mon у X (Twitter). Росія прямо зараз активно будує укриття для своїх літаків. Він нарахував цілих 14 місць, де росіяни вже збудували або будують укриття.

Будівництво укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському та Саках.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США припускають, що масована атака на Україну, яку Росія провела 6 травня, ймовірно, не була остаточною відповіддю Путіна на операцію "Павутина". Американські офіційні особи схиляються до того, що на Україну вже найближчими днями може чекати новий удар.

Теги:
#Росія #Війна #Фото #Крим