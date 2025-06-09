Пенсіонерам пропонують дешевий тариф від lifecell, але на дивних умовах

Хоча символічна вартість на день робить цей тариф надзвичайно доступним

Мобільний оператор lifecell рекомендує своїм клієнтам тариф "Гаджет Безпека", як економний варіант для пенсіонерів. Проте офіційно цей план позиціонується зовсім для інших цілей.

"Телеграф" розповість, що за тариф і чому його вигідно увімкнути для пенсіонера. У листуванні зі службою підтримки lifecell на запит клієнта консультант відповів про тариф "Гаджет Безпека".

Що в тарифі

Тариф включає досить скромний пакет послуг: 150 МБ інтернету щодня, 15 хвилин дзвінків на номери lifecell та 15 SMS на день. При цьому вартість становить лише 135 грн за 12 тижнів, що дорівнює приблизно 1,61 грн на день.

Представник компанії також зазначив умови використання. За його словами, якщо ж плата за пакет послуг на 12 тижнів не оплачена, тоді щодня тарифікується 2 грн і надається 150 МБ.

Проте на офіційному сайті lifecell тариф "Гаджет Безпека" позиціонується зовсім по-іншому. В описі чітко зазначено, що це сплачений наперед тарифний план "для датчиків руху та GPS/GSM-сигналізації". Тариф розміщений у розділі технічних рішень для систем безпеки.

Тариф "Гаджет Безпека" може бути справді оптимальним вибором для багатьох пенсіонерів. Мінімальний обсяг послуг цілком покриває базові потреби літніх людей: можливість здійснити кілька важливих дзвінків, відправити SMS та користуватися інтернетом для спілкування з родичами чи перегляду новин.

Символічна вартість у 1,61 грн на день робить цей тариф надзвичайно доступним для людей з обмеженими доходами.

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