Не знаєте свій тариф на "Київстар"? Ці чотири способи допоможуть вам за лічені секунди

Для цього не обов’язково дзвонити оператору

Мобільні оператори іноді змінюють умови тарифних планів, а також їх вартість. Користувачам "Київстару" пропонують одразу кілька способів, щоб детально ознайомитись зі своїм тарифом у разі потреби.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті "Київстар". Там зазначили, що всього є чотири варіанти, за допомогою яких можна дізнатися про свій тарифний план за лічені секунди.

Одним із найпростіших способів можна назвати дзвінок оператору, оскільки абоненту доведеться вислухати велику кількість пропозицій та реклами.

Як дізнатися свій тарифний план

На сайті — авторизуйтесь і ви відразу побачите ваш підключений тариф.

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За номером 466*66

На даний час на офіційному сайті "Київстар" представлено 30 активних тарифів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що користувачі "Київстар" просять повернути акцію "Щасливий день", яка дозволяла отримати безлімітний інтернет лише за одну гривню. З 15 травня її було завершено. У компанії відповіли на прохання абонентів.