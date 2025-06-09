Пенсионерам предлагают дешевый тариф от lifecell, но на странных условиях

Хотя символическая стоимость в день делает этот тариф чрезвычайно доступным

Мобильный оператор lifecell рекомендует своим клиентам тариф "Гаджет Безпека" как экономный вариант для пенсионеров. Однако официально этот план позиционируется совсем для других целей.

Телеграф расскажет, что за тариф и почему его выгодно включить для пенсионера. В переписке со службой поддержки lifecell по запросу клиента консультант ответил о тарифе "Гаджет Безпека".

Что в тарифе

Тариф включает в себя довольно скромный пакет услуг: 150 МБ интернета ежедневно, 15 минут звонков на номера lifecell и 15 SMS в день. При этом стоимость составляет всего 135 грн за 12 недель, что составляет примерно 1,61 грн в день.

Представитель компании также указал условия использования. По его словам, если плата за пакет услуг на 12 недель не оплачена, тогда ежедневно тарифицируется 2 грн и предоставляется 150 МБ.

Однако на официальном сайте lifecell тариф "Гаджет Безпека" позиционируется совсем по-другому. В описании четко указано, что это заплаченный тарифный план "для датчиков движения и GPS/GSM-сигнализации". Тариф расположен в разделе технических решений для систем безопасности.

Тариф "Гаджет Безпека" может быть поистине оптимальным выбором для многих пенсионеров. Минимальный объем услуг полностью покрывает базовые потребности пожилых людей: возможность совершить несколько важных звонков, отправить SMS и пользоваться интернетом для общения с родственниками или просмотра новостей.

Символическая стоимость 1,61 грн в день делает этот тариф чрезвычайно доступным для людей с ограниченными доходами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде хотят усилить контроль за мобильной связью по уважительным причинам.