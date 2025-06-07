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LIfecell знімає всі гроші без дозволу: українці жаліються на оператора

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Мобільний оператор Lifecell
Мобільний оператор Lifecell. Фото Колаж "Телеграфу"

Українка пригрозила повернутися до іншого оператора, навіть якщо це буде дорожче

Користувачка Lifecell поскаржилася на несанкціоноване списання коштів з її рахунку. Компанія запропонувала звертатися до служби підтримки через різні канали для перевірки деталей.

Такий коментар з'явився під дописом компанії. Жінка стверджує, що не замовляла SMS-послугу, проте гроші з її балансу зняли без її дозволу.

Через це клієнтка заявила, що більше не планує поповнювати рахунок на велику суму, а кладе туди лише мінімальні кошти, щоб уникнути неочікуваних списань. За її словами, компанія поводиться недобросовісно, а в мережі вже з'являється багато схожих скарг від інших користувачів, які звинувачують Lifecell у крадіжках грошей з рахунків.

У відповідь оператор мобільного зв'язку порадив звернутися до онлайн-чату для аналізу ситуації та індивідуальної перевірки витрат за номером телефону. Однак користувачка відповіла, що не має можливості витрачати час на спілкування в повідомленнях і вимагала, щоб компанія самостійно відреагувала та виправила проблему. Вона пригрозила повернутися до іншого оператора, навіть якщо це буде дорожче.

У відповідь інша користувачка підтвердила аналогічне списання та поскаржилася на роботу компанії.

Цей інцидент знову привернув увагу до проблеми неочікуваних списань коштів у мобільних операторів. Користувачі часто стикаються з ситуацією, коли з їхніх рахунків зникають гроші без зрозумілих пояснень або без їхнього погодження, що викликає обурення і втрату довіри до провайдерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Lifecell припиняє роботу 3G-інтернету в Черкасах із середини червня, щоб звільнити частоти для розвитку 4G-мережі.

Теги:
#Тарифи #Зв'язок #Гроші #Мобільні оператори #lifecell