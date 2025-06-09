По ньому б’ють "Кинджалами" і не тільки: чому місто Дубно важливе для росіян і де воно знаходиться (карта)

З ночі ворог уже двічі атакував Дубно

Під час ракетної атаки в ніч на 9 червня, а потім вранці під час обстрілу "Кинджалами", на Рівненщині пролунали вибухи. Під ударом опинилося місто Дубно.

Телеграм-канал "Миколаївський Ванек" повідомляє, що обстріл нібито був по аеродрому. Він розташований за 7 кілометрів на північний схід від Дубно.

"Весь обстріл був за черговим аеродромом. Усього було близько 10 ракет з ТУ-95мс і начебто 2 Кинджали. Енергетичну інфраструктуру не чіпали. Є пошкодження цивільної інфраструктури в різних областях, інформації про загиблих зараз у мене немає", — пише паблік.

Авіабазу почали будувати 1960 року, а вже через рік її було введено в експлуатацію. Це військова база з кількома кутовими стежками, здатна паркувати близько 50 винищувачів. Станом на 2015 рік була повністю закинута злітна смуга та вкрай захаращена інфраструктура. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у 2019 році планувалося відновити боєздатність аеродрому.

Голова Рівненської ОВ Олександр Коваль уточнив, що, за попередніми даними, в результаті атаки одну цивільну особу поранено. Він зазначив, що сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей.

Вибухи на Рівненщині — що відомо

Близько 3-ї ночі в Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети "Кинджал", а також понад 20 ворожих дронів. Такого масованого удару у Рівному та Дубні не було. Звуки вибухів чулися постійно.

Місцеві монітори повідомляли після опівночі, що на регіон рухаються російські БПЛА та закликали людей перейти до укриття. О 00:26 БПЛА досягли міста Дубна.

А близько 3-ї ранку з’явилося попередження про пуски "Кинджалів" з Міг-31К у бік Рівного. І місцеві жителі за кілька хвилин після цих повідомлень почули вибухи.

Вранці 9 червня оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31 К. Була інформація про пуски ракет "Кинджал". О 09:04 вибухи знову пролунали у Дубно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч з 8 на 9 червня росіяни здійснили масовану атаку по Україні. Ворог задіяв у нападі недобиті стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-95МС з аеродромів "Оленья" та "Енгельс-2". Ним було використано "ракети-вбивці" Х-22, крилаті ракети Х-101 та низку інших видів озброєння, мішенями знову обрали громадянську інфраструктуру України.