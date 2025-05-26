"Укрзалізниця" знову "зламалася": що сталося цього разу

Збій тривав менше години

Сервіс "Укрзалізниці" знову не працював. Користувачі не могли зайти ні на сайт, ні у застосунок, аби придбати квитки.

"Телеграф" перевірив цю інформацію і дійсно сервіси УЗ чомусь не працювали. У мережі вже припускали, що це через можливу хакерську атаку.

"Знову зламали? Сервіс "Укрзалізниці" недоступний. Неможливо ні зайти в акаунт, ні придбати квитки", — йдеться у повідомленні.

UPD: О 13:30 сайт "Укрзалізниці" запрацював. Можливість обрати та придбати квиток онлайн знову доступна.

Наразі "Укрзалізниця" не коментувала збій і не повідомляла про причини. Однак, враховуючи масштабний збій 24 березня, українці були сильно занепокоєні. Тоді роботу серверів відновлювали кілька днів, а гроші за повернуті квитки на міжнародні напрямки повертали кілька місяців.

Як купити квиток, якщо не працює сайт чи додаток

Наразі про збої в роботі сервісів вокзалах УЗ не повідомляли, тому придбати квитки на найближчі дні можна на касах. Однак, якщо треба квиток на найближчі години, то у разі повної відсутності роботи сервісів провідники діятимуть згідно з інструкціями і посадять пасажирів на потрібний потяг.

Зауважимо, що під час збою краще не купувати квитки на два і більше тижнів вперед, бо система і так навантажена. До того ж березневий збій показав, що "Укрзалізниця" може впоратись з будь-якою атакою на свої системи і не зупиняти роботу.

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