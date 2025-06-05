У Telegram масштабний збій, про який всі мовчать. З чим проблеми цього разу (фото)

Користувачі отримують повідомлення про помилку

У Telegram було зафіксовано збій роботи вдень у четвер, 5 червня. Деякі користувачі скаржаться на неможливість поставити реакції та відправити повідомлення, а техпідтримка мовчить.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що після оновлення додатку 5 червня у користувачів з'явились деякі проблеми.

Так, дехто не міг певний час ставити реакції на повідомлення або навіть відправляти їх. Після спроб поставити реакцію, користувачі отримали повідомлення від Telegram, де йшлось про некоректно закінчену роботу під час минулої сесії.

"Минулого разу робочий стіл Telegram не закрився належним чином", — йдеться у повідомленні.

Однак навіть після перезавантаження додатку ці помилки збереглись, ба більше, подекуди було неможливо поставити реакції і в каналах. Кореспондент "Телеграфу" звернувся до сервісної підтримки, аби з'ясувати причину проблеми, однак наразі відповіді немає. Також Telegram офіційно не коментував повідомлення про проблеми в роботі.

Зауважимо, за даними сайту Downdetector, користувачі скаржаться на неможливість відправити повідомлення — 11%, відсутність зв'язку із сервером — 40% та проблеми з мобільним додатком 49%.

Нагадаємо, у квітні стався масштабний збій у Telegram, який торкнувся не тільки України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в роботі "Укрзалізниці" знову фіксувались проблеми. Збій тривав менш як годину.