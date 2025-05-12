Технічний збій чи банальна халатність? Укрзалізниця продала подвійні квитки на потяг до Дніпра

Укрзалізниця визнала проблему з квитками, але виправдалася стандартно

Укрзалізниця продала по два квитки на кожне місце в поїзді №734 Київ-Дніпро — люди приходили у вагон і бачили, що їхні місця вже зайняті. Проблема виникла практично у всіх пасажирів четвертого вагона і у частини з першого.

Про це у Facebook написав член Національної спілки журналістів України Сергій Чернявський, який був пасажиром згаданого потяга. Укрзалізниця списала все на заміну поїзда, але люди в це не повірили.

Інцидент стався 12 травня. Поїзд №734 мав вирушити з Києва до Дніпра о 16:17. Після посадки люди виявили, що їхні місця вже зайняті іншими пасажирами з квитками. Гаряча лінія компанії не відповідала. Пасажири були змушені чекати старшого стюарда для вирішення проблеми.

За словами Чернявського, другі квитки були паперовими. Їх продавали через каси. Журналіст припустив, що база касових продажів не синхронізувалася з базою електронних квитків у мобільному додатку.

Допис Сергія Чернявського у Facebook

Представники Укрзалізниці відповіли на скаргу стандартним коментарем. Вони написали, що замінили рухомий склад через технічний ризик. Компанія запевнила — поїзна бригада допоможе кожному знайти місце.

Відповідь Укрзалізниці під постом Сергія Чернявського у Facebook

Чернявський не погодився з цим поясненням. Він зазначив, що навіть при заміні поїзда не може бути два квитки на одне місце. Номери поїзда, вагона, місця та час відправлення повністю співпадали на обох квитках.

Журналіст запропонував сфотографувати квиток жінки, яка зайняла його місце. Він також запитав, як потяг №734 міг перетворитися на інший з іншим номером та станціями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці масово скаржаться на УЗ. Ми розповідали, з чим була пов'язана проблема того разу.