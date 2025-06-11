На Львівщині підліток влаштував стрілянину у школі: поліція вже розшукала стрілка (відео)

Поранених внаслідок цього немає

У львівській школі діти принесли пістолет. Підлітки стріляли по однокласниках із пневматичної зброї.

Відео інциденту в одній із львівських шкіл шириться в мережі. На кадрах видно, що посеред класу стоїть троє учнів, один з яких має у руках пістолет, яким вистрелив у бік свого однокласника, а поруч з ним стоїть ще один хлопець.

На це відреагувала поліція. У відомстві прокоментували подію.

Поліцейські швидко встановили школяра, який стріляв у школі з пневматики. Хлопці на відео — учні 9 класу. Один із них приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша.

Поранених внаслідок цього немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві озброєні чоловіки їздили і стріляли з пістолета. Їх помітили на Тростянецькій. Затримані — це двоє киян, віком 22 та 33 роки. Їх доставили до Дарницького управління поліції.