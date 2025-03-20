Чоловік влаштував GTA в Києві: спочатку стріляв у жінку, а потім покінчив з собою

Трагедія на Північному мосту: стрілянина та самогубство.

У четвер близько 13:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції. Чоловік влаштував таку собі гру в GTA ( GTA — це популярна, але суперечлива гра, де гравці можуть брати участь у насильницьких діях, включаючи вбивства).

Про це повідомляє поліція Києва. За попередньою інформацією, 39-річний чоловік зайшов до приміщення компанії та кілька разів вистрілив у 53-річну працівницю. Жінку з пораненнями обличчя та тіла доставили до лікарні.

Зловмисник покинув місце злочину, залишивши пристрій для відстрілу гумових куль. Пізніше він дістався одного з мостів столиці, де покинув автомобіль і вчинив самогубство, стрибнувши у Дніпро.

Тіло чоловіка було знайдено на поверхні води за 50 метрів від берега. Рятувальники ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали його та передали слідчо-оперативній групі.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування, встановлюючи всі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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