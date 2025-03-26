Київський гангстер поцілив у голову чоловіку: чим закінчилась стрілянина (фото)

Потерпілий у тяжкому стані

Стрілянина в Оболонському районі Києва сталась у середу, 26 березня. Невідомий вистрілив у місцевого мешканця, його госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба Києва. Стрілка було затримано, йому 52 роки і він житель Києва.

За даними правоохоронців, подія могла статись о 14:35 на вулиці Йорданській. Невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та з місця події втік.

Деталі

Працівники поліції виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали в лікарню. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи.

У місті ввели спецоперацію, аби розшукати зловмисника. Згодом поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися 52-річний киянин.

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