Вистачить на цукерки онукам та відпочинок: яку пенсію може отримати жінка при зарплаті 50 тис грн

Сума вийде кругленькою

На розмір пенсії впливають не тільки страховий стаж, вік виходу на відпочинок, але й заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування.

"Телеграф" дізнався, якою буде пенсія у жінки, яка отримувала заробітню плату у розмірі 50 тис грн. Ми використали спеціальний пенсійний калькулятор, аби зрозуміти, якої суми слід очікувати на відпочинку.

Якщо 60-річна українка у 2025 році напрацювала 35 років стажу, тобто більше норми на поточний рік, при цьому отримуючи зарплату в 50 000 гривень, то пенсію вона може отримувати 17690 гривень, а це є досить велика пенсія.

Зверніть увагу, що розмір пенсії не зміниться, якщо зарплата буде суттєво більшою.

Виплата на відпочинку не збільшиться, якщо страховий стаж жінки буде рости, а заробітня плата лишиться такою ж.

Така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку пенсію зможуть отримати ті, хто мають 45 років стажу у 2025.