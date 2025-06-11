Хватит на конфеты внукам и отдых: какую пенсию может получить женщина при зарплате 50 тыс. грн

Сумма получится кругленькой

На размер пенсии влияют не только страховой стаж, возраст ухода на отдых, но и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление.

"Телеграф" узнал, какой будет пенсия у женщины, получавшей заработную плату в размере 50 тыс. грн. Мы использовали специальный пенсионный калькулятор, чтобы понять, какой суммы следует ожидать отдыха.

Если 60-летняя украинка в 2025 году наработала 35 лет стажа, то есть больше нормы на текущий год, при этом получая зарплату в 50 000 гривен, то пенсию она может получать 17690 гривен, а это достаточно большая пенсия.

Обратите внимание, что размер пенсии не изменится, если зарплата будет существенно больше.

Выплата на отдыхе не увеличится, если страховой стаж женщины будет расти, а заработная плата остается такой же.

Такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую пенсию смогут получить те, кто имеет 45 лет стажа в 2025 году.