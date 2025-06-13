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"Волошкове поле" представило корисне молоко з вітаміном D: чим унікальна новинка

Автор
Тая Білан
Дата публікації
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Автор
Тепер молоко з вітаміном D пропонує українцям і марка "Волошкове поле" Новина оновлена 13 червня 2025, 09:38
Тепер молоко з вітаміном D пропонує українцям і марка "Волошкове поле". Фото Колаж "Телеграфу"

Як завод у Черкасах адаптується до потреб ринку

Після двох років повномасштабної війни українська молочна індустрія стикається з логістичними збоями, інфляцією та дефіцитом кадрів. Попри це, компанії не лише утримують виробництво, а й запускають нові продукти. Так, один з найбільших виробників молочної продукції ТМ "Волошкове поле" (ПРАТ "Юрія"), презентувала на ринку молоко з доданим вітаміном D.

Новий продукт — відповідь на запит з боку споживачів на функціональне харчування. Збагачене вітаміном D3 молоко вже надійшло у продаж, найближчим часом виробник планує розширювати роздрібну дистрибуцію інноваційного продукту.

"Телеграф" дізнався, як народилася новинка, яку користь молоко матиме для дітей та дорослих, і побував безпосередньо на виробництві.

Вітамін D залишається одним із ключових мікроелементів у контексті профілактики дефіцитних станів у дітей і дорослих. Як розповіла співробітниця відділу маркетингу Оксана Махаринець, підприємство отримувало запити від батьків і навчальних закладів, тож запуск продукту став логічною відповіддю на сформований попит.

Молоко Волошкове поле з вітаміном Д
Новинка від "Волошкового поля" має яскраву обгортку

Все більше українців звертають увагу на вміст вітамінів та функціональну користь базових продуктів, як-от молоко.

"Попит на вітамінізовану продукцію зростає. Люди шукають не просто молоко, а той варіант, який допоможе компенсувати нестачу необхідних елементів, — розповідає Оксана Махаринець. — Вітамін D — один із найзатребуваніших: його дефіцит фіксується у великої кількості українців".

Дозування вітаміну D3 у новому продукті від "Волошкове поле" відповідає щоденним нормам, затвердженим МОЗ.

Волошкове поле, на заводі
Молоко власного виробництва люблять і працівники

Ультрапастеризоване молоко з додаванням вітаміну D3 — вже доступний у продажу. Також компанія випускає безлактозну версію. У виробника підкреслюють, що це частина більшої стратегії щодо розвитку функціональної продукції.

Волошкове поле
Бо українці — особливі!

Як виготовляється новинка

З технологічного боку, процес додавання вітаміну не змінює базову лінію виробництва.

Як пояснює технолог підприємства Віта Каліновська, все починається з нормалізації молока. Частину сировини, що надходить на підприємство, сепарують — таким чином отримують знежирене молоко. Потім, згідно з розрахунками, його змішують із незбираним, щоб досягти потрібного відсотка жирності в продукті.

Волошкове поле, процес виготовлення молока
За виробництвом ретельно спостерігають

Кожну партію продукту контролює виробнича лабораторія. Тут визначають основні фізико-хімічні показники — жирність, густину, кислотність, а також органолептику — смак та запах.

Якщо виробляють молоко з вітаміном D3, в суміш додають розраховану дозу вітаміну.

Волошкове поле, як роблять молоко
Всі суміші створюються за ретельними розрахунками

Далі молоко подають на стерилізацію, де воно проходить термічну обробку при температурі 137°C, потім охолоджується до 25°C і фасується в стерильні герметичні пакети без доступу світла та повітря.

В поєднанні з високотемпературною термічною обробкою це дозволяє отримати молоко тривалого зберігання з додатковим вітаміном.

Волошкове поле, як виробляють продукцію
Контроль — понад усе

Завдяки цій технології продукт зберігає якість упродовж тривалого часу.

Виробництво в центрі Черкас

Завод "Волошкове поле" розташований у Черкасах. Він працює з 1964 року та має повний виробничий цикл. Підприємство переробляє до 350 тонн молока щодня, яке надходить із різних регіонів — від Черкаської до Дніпропетровської області. На підприємстві працює понад 700 осіб.

Волошкове поле завод
Молоко вже "збирається" до споживачів

Асортимент ТМ "Волошкове поле" — близько 120 позицій. Основу складають базові категорії: молоко, сметана, кисломолочна продукція, кефір, масло. Компанія активно просуває безлактозні продукти, йогурти, сири, айран та інші категорії, орієнтуючись на попит споживачів. Особливу увагу приділено категорії глазурованих сирків — бренд є лідером на ринку та пропонує широку лінійку смаків і форматів, що користуються стабільним попитом.

Волошкове поле завод
"Волошкове поле" виготовляє не лише молоко

У найближчих планах — розширення лінійки напоїв на основі сироватки (схожих на австрійську Latella); водночас уже стартувало виробництво айрану з незвичними смаками — зокрема, з оливками та коноплями.

Контекст ринку

Український молочний ринок з 2022 року переживає непрості часи: війна, логістичні труднощі, зростання собівартості. Проте компанії, які зберегли повний виробничий цикл і мають диверсифіковану логістику, зберігають конкурентоздатність.

"Наша ціль — залишатися виробником, який забезпечує споживача якісною продукцією щоденного споживання. Але водночас ми хочемо впливати на добробут людей через продукти, які підтримують здоров’я. Випускати продукти, які поєднують користь і функціональність. Сьогодні ми конкуруємо не тільки якістю, а й здатністю адаптуватися до потреб споживача", — говорить Віталій Пустовіт, директор заводу.

Віталій Пустовіт, Волошкове поле
Віталій Пустовіт

У "Волошковому полі" впевнені: навіть у складних умовах український споживач очікує на нові рішення — не лише доступні, а й корисні. І саме це визначає напрямок розвитку компанії.

Волошкове поле завод
Адже є за що!

Інтерес до функціональних продуктів зростає не тільки в Україні. Споживачі дедалі частіше очікують від харчових продуктів доданої цінності — енергетичної, імунної, вітамінної. Компанії, які можуть вчасно відповісти на цю тенденцію, матимуть перевагу в умовах нестабільного попиту.

Теги:
#Молоко #Харчова промисловість #Виробництво #Волошкове поле