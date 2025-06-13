"Волошкове поле" представило корисне молоко з вітаміном D: чим унікальна новинка
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Як завод у Черкасах адаптується до потреб ринку
Після двох років повномасштабної війни українська молочна індустрія стикається з логістичними збоями, інфляцією та дефіцитом кадрів. Попри це, компанії не лише утримують виробництво, а й запускають нові продукти. Так, один з найбільших виробників молочної продукції ТМ "Волошкове поле" (ПРАТ "Юрія"), презентувала на ринку молоко з доданим вітаміном D.
Новий продукт — відповідь на запит з боку споживачів на функціональне харчування. Збагачене вітаміном D3 молоко вже надійшло у продаж, найближчим часом виробник планує розширювати роздрібну дистрибуцію інноваційного продукту.
"Телеграф" дізнався, як народилася новинка, яку користь молоко матиме для дітей та дорослих, і побував безпосередньо на виробництві.
Навіщо вітамін D у молоці
Вітамін D залишається одним із ключових мікроелементів у контексті профілактики дефіцитних станів у дітей і дорослих. Як розповіла співробітниця відділу маркетингу Оксана Махаринець, підприємство отримувало запити від батьків і навчальних закладів, тож запуск продукту став логічною відповіддю на сформований попит.
Все більше українців звертають увагу на вміст вітамінів та функціональну користь базових продуктів, як-от молоко.
"Попит на вітамінізовану продукцію зростає. Люди шукають не просто молоко, а той варіант, який допоможе компенсувати нестачу необхідних елементів, — розповідає Оксана Махаринець. — Вітамін D — один із найзатребуваніших: його дефіцит фіксується у великої кількості українців".
Дозування вітаміну D3 у новому продукті від "Волошкове поле" відповідає щоденним нормам, затвердженим МОЗ.
Ультрапастеризоване молоко з додаванням вітаміну D3 — вже доступний у продажу. Також компанія випускає безлактозну версію. У виробника підкреслюють, що це частина більшої стратегії щодо розвитку функціональної продукції.
Як виготовляється новинка
З технологічного боку, процес додавання вітаміну не змінює базову лінію виробництва.
Як пояснює технолог підприємства Віта Каліновська, все починається з нормалізації молока. Частину сировини, що надходить на підприємство, сепарують — таким чином отримують знежирене молоко. Потім, згідно з розрахунками, його змішують із незбираним, щоб досягти потрібного відсотка жирності в продукті.
Кожну партію продукту контролює виробнича лабораторія. Тут визначають основні фізико-хімічні показники — жирність, густину, кислотність, а також органолептику — смак та запах.
Якщо виробляють молоко з вітаміном D3, в суміш додають розраховану дозу вітаміну.
Далі молоко подають на стерилізацію, де воно проходить термічну обробку при температурі 137°C, потім охолоджується до 25°C і фасується в стерильні герметичні пакети без доступу світла та повітря.
В поєднанні з високотемпературною термічною обробкою це дозволяє отримати молоко тривалого зберігання з додатковим вітаміном.
Завдяки цій технології продукт зберігає якість упродовж тривалого часу.
Виробництво в центрі Черкас
Завод "Волошкове поле" розташований у Черкасах. Він працює з 1964 року та має повний виробничий цикл. Підприємство переробляє до 350 тонн молока щодня, яке надходить із різних регіонів — від Черкаської до Дніпропетровської області. На підприємстві працює понад 700 осіб.
Асортимент ТМ "Волошкове поле" — близько 120 позицій. Основу складають базові категорії: молоко, сметана, кисломолочна продукція, кефір, масло. Компанія активно просуває безлактозні продукти, йогурти, сири, айран та інші категорії, орієнтуючись на попит споживачів. Особливу увагу приділено категорії глазурованих сирків — бренд є лідером на ринку та пропонує широку лінійку смаків і форматів, що користуються стабільним попитом.
У найближчих планах — розширення лінійки напоїв на основі сироватки (схожих на австрійську Latella); водночас уже стартувало виробництво айрану з незвичними смаками — зокрема, з оливками та коноплями.
Контекст ринку
Український молочний ринок з 2022 року переживає непрості часи: війна, логістичні труднощі, зростання собівартості. Проте компанії, які зберегли повний виробничий цикл і мають диверсифіковану логістику, зберігають конкурентоздатність.
"Наша ціль — залишатися виробником, який забезпечує споживача якісною продукцією щоденного споживання. Але водночас ми хочемо впливати на добробут людей через продукти, які підтримують здоров’я. Випускати продукти, які поєднують користь і функціональність. Сьогодні ми конкуруємо не тільки якістю, а й здатністю адаптуватися до потреб споживача", — говорить Віталій Пустовіт, директор заводу.
У "Волошковому полі" впевнені: навіть у складних умовах український споживач очікує на нові рішення — не лише доступні, а й корисні. І саме це визначає напрямок розвитку компанії.
Інтерес до функціональних продуктів зростає не тільки в Україні. Споживачі дедалі частіше очікують від харчових продуктів доданої цінності — енергетичної, імунної, вітамінної. Компанії, які можуть вчасно відповісти на цю тенденцію, матимуть перевагу в умовах нестабільного попиту.