"Волошкове поле" представило корисне молоко з вітаміном D: чим унікальна новинка

Як завод у Черкасах адаптується до потреб ринку

Після двох років повномасштабної війни українська молочна індустрія стикається з логістичними збоями, інфляцією та дефіцитом кадрів. Попри це, компанії не лише утримують виробництво, а й запускають нові продукти. Так, один з найбільших виробників молочної продукції ТМ "Волошкове поле" (ПРАТ "Юрія"), презентувала на ринку молоко з доданим вітаміном D.

Новий продукт — відповідь на запит з боку споживачів на функціональне харчування. Збагачене вітаміном D3 молоко вже надійшло у продаж, найближчим часом виробник планує розширювати роздрібну дистрибуцію інноваційного продукту.

"Телеграф" дізнався, як народилася новинка, яку користь молоко матиме для дітей та дорослих, і побував безпосередньо на виробництві.

Навіщо вітамін D у молоці

Вітамін D залишається одним із ключових мікроелементів у контексті профілактики дефіцитних станів у дітей і дорослих. Як розповіла співробітниця відділу маркетингу Оксана Махаринець, підприємство отримувало запити від батьків і навчальних закладів, тож запуск продукту став логічною відповіддю на сформований попит.

Новинка від "Волошкового поля" має яскраву обгортку

Все більше українців звертають увагу на вміст вітамінів та функціональну користь базових продуктів, як-от молоко.

"Попит на вітамінізовану продукцію зростає. Люди шукають не просто молоко, а той варіант, який допоможе компенсувати нестачу необхідних елементів, — розповідає Оксана Махаринець. — Вітамін D — один із найзатребуваніших: його дефіцит фіксується у великої кількості українців".

Дозування вітаміну D3 у новому продукті від "Волошкове поле" відповідає щоденним нормам, затвердженим МОЗ.

Молоко власного виробництва люблять і працівники

Ультрапастеризоване молоко з додаванням вітаміну D3 — вже доступний у продажу. Також компанія випускає безлактозну версію. У виробника підкреслюють, що це частина більшої стратегії щодо розвитку функціональної продукції.

Бо українці — особливі!

Як виготовляється новинка

З технологічного боку, процес додавання вітаміну не змінює базову лінію виробництва.

Як пояснює технолог підприємства Віта Каліновська, все починається з нормалізації молока. Частину сировини, що надходить на підприємство, сепарують — таким чином отримують знежирене молоко. Потім, згідно з розрахунками, його змішують із незбираним, щоб досягти потрібного відсотка жирності в продукті.

За виробництвом ретельно спостерігають

Кожну партію продукту контролює виробнича лабораторія. Тут визначають основні фізико-хімічні показники — жирність, густину, кислотність, а також органолептику — смак та запах.

Якщо виробляють молоко з вітаміном D3, в суміш додають розраховану дозу вітаміну.

Всі суміші створюються за ретельними розрахунками

Далі молоко подають на стерилізацію, де воно проходить термічну обробку при температурі 137°C, потім охолоджується до 25°C і фасується в стерильні герметичні пакети без доступу світла та повітря.

В поєднанні з високотемпературною термічною обробкою це дозволяє отримати молоко тривалого зберігання з додатковим вітаміном.

Контроль — понад усе

Завдяки цій технології продукт зберігає якість упродовж тривалого часу.

Виробництво в центрі Черкас

Завод "Волошкове поле" розташований у Черкасах. Він працює з 1964 року та має повний виробничий цикл. Підприємство переробляє до 350 тонн молока щодня, яке надходить із різних регіонів — від Черкаської до Дніпропетровської області. На підприємстві працює понад 700 осіб.

Молоко вже "збирається" до споживачів

Асортимент ТМ "Волошкове поле" — близько 120 позицій. Основу складають базові категорії: молоко, сметана, кисломолочна продукція, кефір, масло. Компанія активно просуває безлактозні продукти, йогурти, сири, айран та інші категорії, орієнтуючись на попит споживачів. Особливу увагу приділено категорії глазурованих сирків — бренд є лідером на ринку та пропонує широку лінійку смаків і форматів, що користуються стабільним попитом.

"Волошкове поле" виготовляє не лише молоко

У найближчих планах — розширення лінійки напоїв на основі сироватки (схожих на австрійську Latella); водночас уже стартувало виробництво айрану з незвичними смаками — зокрема, з оливками та коноплями.

Контекст ринку

Український молочний ринок з 2022 року переживає непрості часи: війна, логістичні труднощі, зростання собівартості. Проте компанії, які зберегли повний виробничий цикл і мають диверсифіковану логістику, зберігають конкурентоздатність.

"Наша ціль — залишатися виробником, який забезпечує споживача якісною продукцією щоденного споживання. Але водночас ми хочемо впливати на добробут людей через продукти, які підтримують здоров’я. Випускати продукти, які поєднують користь і функціональність. Сьогодні ми конкуруємо не тільки якістю, а й здатністю адаптуватися до потреб споживача", — говорить Віталій Пустовіт, директор заводу.

Віталій Пустовіт

У "Волошковому полі" впевнені: навіть у складних умовах український споживач очікує на нові рішення — не лише доступні, а й корисні. І саме це визначає напрямок розвитку компанії.

Адже є за що!

Інтерес до функціональних продуктів зростає не тільки в Україні. Споживачі дедалі частіше очікують від харчових продуктів доданої цінності — енергетичної, імунної, вітамінної. Компанії, які можуть вчасно відповісти на цю тенденцію, матимуть перевагу в умовах нестабільного попиту.