"Волошковое поле" представило полезное молоко с витамином D: чем уникальна новинка

Как завод в Черкассах адаптируется к потребностям рынка

После двух лет полномасштабной войны украинская молочная индустрия сталкивается с логистическими сбоями, инфляцией и дефицитом кадров. Несмотря на это, компании не только удерживают производство, но и запускают новые продукты. Так, один из крупнейших производителей молочной продукции ТМ "Волошкове поле" (ЧАО "Юрия") представила на рынке молоко с добавлением витамина D.

Новый продукт — ответ на запрос со стороны потребителей на функциональное питание. Обогащенное витамином D3 молоко уже поступило в продажу, в ближайшее время производитель планирует расширять розничную дистрибуцию инновационного продукта.

"Телеграф" узнал, как родилась новинка, какую пользу молоко принесет детям и взрослым, и побывал непосредственно на производстве.

Зачем витамин D в молоке

Витамин D остается одним из ключевых микроэлементов в контексте профилактики дефицитных состояний у детей и взрослых. Как рассказала сотрудница отдела маркетинга Оксана Махаринец, предприятие получало запросы от родителей и учебных заведений, поэтому запуск продукта стал логичным ответом на сформировавшийся спрос.

Новинка от "Волошкового поля" имеет яркую обертку

Все больше украинцев обращают внимание на содержание витаминов и функциональную пользу базовых продуктов, таких как молоко.

"Спрос на витаминизированную продукцию растет. Люди ищут не просто молоко, а тот вариант, который поможет компенсировать недостаток необходимых элементов, — рассказывает Оксана Махаринец. — Витамин D — один из самых востребованных: его дефицит фиксируется у большого количества украинцев".

Дозировка витамина D3 в новом продукте от "Волошкове поле" соответствует суточным нормам, утвержденным Минздравом.

Молоко собственного производства любят и работники

Ультрапастеризованное молоко с добавлением витамина D3 — уже доступно в продаже. Также компания выпускает безлактозную версию. У производителя подчеркивают, что это часть более широкой стратегии по развитию функциональной продукции.

Потому что украинцы особенные!

Как производят новинку

С технологической стороны, процесс добавления витамина не меняет базовую линию производства.

Как объясняет технолог предприятия Вита Калиновская, все начинается с нормализации молока. Часть сырья, поступающего на предприятие, сепарируют — таким образом получают обезжиренное молоко. Затем, согласно расчетам, его смешивают с цельным, чтобы достичь нужного процента жирности в продукте.

За производством тщательно наблюдают

Каждую партию продукта контролирует производственная лаборатория. Здесь определяют основные физико-химические показатели — жирность, плотность, кислотность, а также органолептику — вкус и запах.

Если производят молоко с витамином D3, в смесь добавляют рассчитанную дозу витамина.

Все смеси создаются по тщательным расчетам

Далее молоко подают на стерилизацию, где оно проходит термическую обработку при температуре 137°C, затем охлаждается до 25°C и фасуется в стерильные герметичные пакеты без доступа света и воздуха.

В сочетании с высокотемпературной термической обработкой это позволяет получить молоко длительного хранения с добавлением витамина.

Контроль — превыше всего

Благодаря этой технологии продукт сохраняет качество в течение длительного времени.

Производство в центре Черкасс

Завод "Волошкове поле" расположен в Черкассах. Он работает с 1964 года и имеет полный производственный цикл. Предприятие перерабатывает до 350 тонн молока ежедневно, которое поступает из разных регионов — от Черкасской до Днепропетровской области. На предприятии работает более 700 человек.

Молоко уже "собирается" к потребителям

Ассортимент ТМ "Волошкове поле" — около 120 позиций. Основу составляют базовые категории: молоко, сметана, кисломолочная продукция, кефир, масло. Компания активно продвигает безлактозные продукты, йогурты, сыры, айран и другие категории, ориентируясь на спрос потребителей. Особое внимание уделено категории глазированных сырков — бренд является лидером на рынке и предлагает широкую линейку вкусов и форматов, пользующихся стабильным спросом.

"Волошковое поле" производит не только молоко

В ближайших планах — расширение линейки напитков на основе сыворотки (похожих на австрийскую Latella); в то же время уже стартовало производство айрана с необычными вкусами — в частности, с оливками и коноплей.

Контекст рынка

Украинский молочный рынок с 2022 года переживает непростые времена: война, логистические трудности, рост себестоимости. Однако компании, которые сохранили полный производственный цикл и имеют диверсифицированную логистику, сохраняют конкурентоспособность.

"Наша цель — оставаться производителем, который обеспечивает потребителя качественной продукцией ежедневного потребления. Но в то же время мы хотим влиять на благосостояние людей через продукты, которые поддерживают здоровье. Выпускать продукты, которые сочетают пользу и функциональность. Сегодня мы конкурируем не только качеством, но и способностью адаптироваться к потребностям потребителя", — говорит Виталий Пустовит, директор завода.

Виталий Пустовит

В "Волошковом поле" уверены: даже в сложных условиях украинский потребитель ожидает новых решений — не только доступных, но и полезных. И именно это определяет направление развития компании.

Есть ведь за что!

Интерес к функциональным продуктам растет не только в Украине. Потребители все чаще ожидают от пищевых продуктов добавленной стоимости — энергетической, иммунной, витаминной. Компании, которые могут вовремя ответить на эту тенденцию, будут иметь преимущество в условиях нестабильного спроса.