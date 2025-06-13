Нардеп Евтушок, заговоривший о ежегодном снижении возраста мобилизации, имеет военное образование и дочерей. Что еще о нем известно

Интересно, что Сергей Евтушок в свое время получал образование в России.

Народный депутат Сергей Евтушок 13 июня заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине позволит ежегодно привлекать в армию около 100 тысяч новых призывников, однако окончательное решение по этому поводу принимает президент. После его заявления в комментариях люди начали интересоваться подробностями о самом депутате, в частности, упоминали его военную службу.

"Телеграф" собрал информацию об этом чиновнике.

Сергей Евтушок – украинский политик с многолетним опытом государственной службы. Родился 13 ноября 1973 года в городе Сарны Ровенской области.

В свое время был мэром родного населенного пункта (2010-14), а также работал главой Сарненской районной администрации в 2014 году. Евтушек — член партии "Батьківщина" с 2005 года, избирался народным депутатом Украины VIII созыва и в настоящее время занимает должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики.

Сергей Евтушок, фото: личная страница чиновника в Facebook

Особое внимание в биографии Сергея Евтушка привлекает его военное образование. Он учился в Томском высшем военном командном училище связи (Россия), что дает ему фундаментальные знания в военной сфере. Кроме того, имеет образование в гражданских вузах — окончил Ровенский институт славяноведения и Львовский институт государственного управления, где получил степень кандидата наук по государственному управлению.

Сергей Евтушок отмечен орденом "За отвагу в чрезвычайной ситуации" за спасение человека во время пожара.

Какое состояние имеет семья

В его декларации за 2024 год указаны только двое дочерей: Соломия и Дарья.

Сергей Евтушок с детьми, фото: Юлия Евтушок

Известно, что он владеет легковым автомобилем Volkswagen Touareg V6TD1 2021 года выпуска.

Volkswagen Touareg V6TD1

Машина оформлена на него в собственность с 19 мая 2021 года. Сейчас на украинских авторынках такой автомобиль можно приобрести за 55-65 тысяч долларов США.

В прошлом году нардеп задекларировал зарплату в сумме 797 117 грн. Его жена Юлия получила 31 772 грн в качестве выплат из социального фонда через Приватбанк. Сам Сергей Евтушок имеет наличными 35 000 долларов и 97 457 грн на счетах в ПриватБанке. Тем временем женщина владеет 50 000 долларов наличными, а также около 33 700 грн на банковских счетах и социальных выплатах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что действующий народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене. Служба безопасности и Государственное бюро расследований официально не раскрывают его имя, но по информации наших источников, речь идет о Евгении Шевченко.