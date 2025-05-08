Зльоту його кар’єри допомогло вдале одруження: як у молодості виглядав нардеп-зрадник Євген Мураєв

Мураєв у молодому віці почав займатися бізнесом та політикою

Колишній народний депутат та власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв, який зрадив Україну та назвав війну "поганими відносинами" між країнами, був у молодості представником "золотої молоді". Батьки забезпечили йому безтурботне життя, а кар’єрними сходами йому допоміг просунутися багатий і впливовий тесть.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядав звинувачений у держзраді Євген Мураєв. Ми дізналися, як він розпочинав свою кар’єру і яким був його перший шлюб.

Євген Мураєв — як виглядав зрадник у молодості й чим займався

Український політик Євген Мураєв, який втік із країни на початку повномасштабного вторгнення Росії, народився у райцентрі Зміїв (Харківська область) у родині представників радянської еліти.

Євген Мураєв у молодості

Його батько Володимир Мураєв був профспілковим діячем та генеральним директором АТЗТ "Рапід", який займався будівництвом будинків. А мати Ольга Мураєва була доцентом кафедри хімії Харківського університету міського господарства ім. А. Н. Бекетова.

У молодості Євген ні в чому собі не відмовляв і відносився до представників "золотої молоді", оскільки батько забезпечив сім'ї впливовий соціальний статус у суспільстві.

Євген Мураєв разом із батьком

Мураєв-молодший здобув вищу освіту в елітному харківському фізико-математичному ліцеї, а також у місцевому національному університеті ім. Кармазіна. Євген закінчив ВНЗ з відзнакою та став дипломованим фахівцем з "фінансів та кредиту".

Злетіти кар’єрними сходами Євгену Мураєву допомогли впливові зв’язки. У 2005 році він одружився з Валерією Тарановою — донькою народного депутата ІІ скликання, харківського бізнесмена і вихідця зі старої компартійної еліти, а також племінниці Рабіновича. І багатий тесть зіграв велику роль у розвитку бізнесу та політичної кар’єри зятя. Але у 2017 році Мураєв розійшовся з Валерією, яка подарувала йому двох синів.

Євген Мураєв та його перша дружина Валерія

У 2006 році Євгена Мураєва вперше обрали депутатом Харківської обласної ради V скликання, а після приходу до влади Віктора Януковича, молодого політика призначили головою Зміївської РДА.

Кар’єрі Євгена Мураєва допоміг вдалий шлюб

Політичну кар’єру Мураєв продовжив у Верховній Раді України, ставши членом "Партії регіонів". І за час своєї діяльності він неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані із проросійськими заявами. Зокрема, Мураєв називав Євромайдан "державним переворотом" та зазначав, що Росія нібито не причетна до бойових дій на Донбасі.

Євген Мураєв був членом Партії регіонів

Далі Мураєв став членом "Опозиційного блоку", а коли їхні дороги з екснардепом Вадимом Рабіновичем розійшлися, Євген створив телеканал "НАШ", який розповсюджував російську пропаганду та критикував владу України.

Євген Мураєв втік із країни

Відомо, що після втечі з нашої країни Євгена Мураєва було звинувачено в державній зраді і йому загрожує 15 років ув’язнення. Разом із другою дружиною та дітьми, згідно з останніми даними, він перебуває зараз у Пекіні та заявив, що українці та росіяни не є "чужими народами".

"Телеграф" писав раніше, де зараз і як виглядає ексдружина зрадника Мураєва. Валерія змінила прізвище та продовжує політичну кар’єру.