Зльоту його кар’єри допомогло вдале одруження: як у молодості виглядав нардеп-зрадник Євген Мураєв
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мураєв у молодому віці почав займатися бізнесом та політикою
Колишній народний депутат та власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв, який зрадив Україну та назвав війну "поганими відносинами" між країнами, був у молодості представником "золотої молоді". Батьки забезпечили йому безтурботне життя, а кар’єрними сходами йому допоміг просунутися багатий і впливовий тесть.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядав звинувачений у держзраді Євген Мураєв. Ми дізналися, як він розпочинав свою кар’єру і яким був його перший шлюб.
Євген Мураєв — як виглядав зрадник у молодості й чим займався
Український політик Євген Мураєв, який втік із країни на початку повномасштабного вторгнення Росії, народився у райцентрі Зміїв (Харківська область) у родині представників радянської еліти.
Його батько Володимир Мураєв був профспілковим діячем та генеральним директором АТЗТ "Рапід", який займався будівництвом будинків. А мати Ольга Мураєва була доцентом кафедри хімії Харківського університету міського господарства ім. А. Н. Бекетова.
У молодості Євген ні в чому собі не відмовляв і відносився до представників "золотої молоді", оскільки батько забезпечив сім'ї впливовий соціальний статус у суспільстві.
Мураєв-молодший здобув вищу освіту в елітному харківському фізико-математичному ліцеї, а також у місцевому національному університеті ім. Кармазіна. Євген закінчив ВНЗ з відзнакою та став дипломованим фахівцем з "фінансів та кредиту".
Злетіти кар’єрними сходами Євгену Мураєву допомогли впливові зв’язки. У 2005 році він одружився з Валерією Тарановою — донькою народного депутата ІІ скликання, харківського бізнесмена і вихідця зі старої компартійної еліти, а також племінниці Рабіновича. І багатий тесть зіграв велику роль у розвитку бізнесу та політичної кар’єри зятя. Але у 2017 році Мураєв розійшовся з Валерією, яка подарувала йому двох синів.
У 2006 році Євгена Мураєва вперше обрали депутатом Харківської обласної ради V скликання, а після приходу до влади Віктора Януковича, молодого політика призначили головою Зміївської РДА.
Політичну кар’єру Мураєв продовжив у Верховній Раді України, ставши членом "Партії регіонів". І за час своєї діяльності він неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані із проросійськими заявами. Зокрема, Мураєв називав Євромайдан "державним переворотом" та зазначав, що Росія нібито не причетна до бойових дій на Донбасі.
Далі Мураєв став членом "Опозиційного блоку", а коли їхні дороги з екснардепом Вадимом Рабіновичем розійшлися, Євген створив телеканал "НАШ", який розповсюджував російську пропаганду та критикував владу України.
Відомо, що після втечі з нашої країни Євгена Мураєва було звинувачено в державній зраді і йому загрожує 15 років ув’язнення. Разом із другою дружиною та дітьми, згідно з останніми даними, він перебуває зараз у Пекіні та заявив, що українці та росіяни не є "чужими народами".
"Телеграф" писав раніше, де зараз і як виглядає ексдружина зрадника Мураєва. Валерія змінила прізвище та продовжує політичну кар’єру.