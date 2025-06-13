"Нам треба витримати": військовий експерт розповів, скільки триватиме "останній натиск РФ" на фронті

Кремль має значну перевагу у живій силі

Росіяни планують виснажувати українську оборону на фронті щонайменше до осені. Адже вони мають неабияку перевагу в живій силі.

Про це в ефірі Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, чисельність особового складу обох сторін грає велику роль у війні.

"Росія починала війну зі 180 тис. осіб, зараз на лінії фронту у противника — 640 тис. Це при тому, що минулого року було знищено щонайменше 450 тис. особового складу противника", — сказав Згурець.

І навіть попри колосальні втрати, армія Росії продовжує нарощувати свої сили. За словами експерта, з 2024 року Кремль щомісяця мобілізує приблизно 45-50 тисяч осіб, здебільшого вони контрактники. Враховуючи такі темпи, Москва може "дозволити собі втрати" особового складу у межах 30 тисяч.

Тому наразі Україна має вирішувати питання, аби компенсувати перевагу росіян на фронті. Адже, окрім зброї, передова потребує людей.

"Маючи лише живу силу, Кремль думає, що через перевагу в цьому ресурсі він зможе виснажити українську оборону і десь ця оборона трісне. Ставка на цей підхід зберігається. Тиск РФ триматиме мінімум до жовтня. У російській пресі це подається як "останній натиск РФ на українську оборону". Від цієї кампанії буде багато чого залежати. Нам треба витримати цей тиск, забезпечити максимальні втрати росіян і знайти варіації посилення нашої оборони та мінімізації наших втрат", — резюмував Згурець.

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