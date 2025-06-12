Це не про зброю: дипломат пояснив, як Кремль маніпулює світом та нами

Росія залякує Україну через інформаційні вкиди

Кремль намагається тиснути на Україну та Захід не лише зброєю, а й інформаційно. У хід ідуть уже не нові меседжі, які, як вважають у Москві, мають викликати у людей страх і зневіру.

Це – частина стратегії Росії на зовнішньому і внутрішньому фронті. Про це український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів в інтерв’ю "Еспресо".

За словами Чалого, Росія активно просуває три основні наративи. Перший – що нібито Захід втомився від України. Другий – що Україна не здатна перемогти. І третій – що Росія сильна та обов’язково переможе.

"Ці меседжі мають на меті деморалізувати українське суспільство та зменшити допомогу Заходу", – пояснив дипломат.

Він зазначив, що ці наративи поширюються не лише російськими ЗМІ, а й через так звані "сірі" джерела: соцмережі, анонімні Telegram-канали та навіть частину західних оглядачів.

За словами Чалого, нині Кремль робить ставку не стільки на швидкий прорив на фронті, скільки на довготривале виснаження України – у тому числі моральне. Для цього використовуються інформаційні атаки, які посилюються на тлі реальних труднощів: затримки західної допомоги, проблем на фронті, внутрішні кризи.

Дипломат також наголосив, що у самій Росії посилюється пропаганда перемоги, з метою підтримати мобілізацію та приховати втрати. Кремль демонструє впевненість, хоча насправді має обмежені ресурси й потребує часу.

"Вони грають на виснаження. Водночас намагаються посіяти розбрат і в Україні, і між партнерами. Це треба розуміти й діяти відповідно", – додав Чалий.

На його думку, єдиною правильною відповіддю на цю стратегію є посилення підтримки України, консолідація всередині країни та чітка комунікація із Заходом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що дипломат назвав три умови для закінчення війни. Усе залежить від конкретних обставин.