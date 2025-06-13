"Нам нужно выдержать": военный эксперт рассказал, сколько будет продолжаться "последний натиск РФ" на фронте

Кремль имеет значительное преимущество в живой силе

Россияне планируют истощать украинскую оборону на фронте, по меньшей мере, до осени. Ведь они имеют большое преимущество в живой силе.

Об этом в эфире Эспрессо заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, численность личного состава обеих сторон играет огромную роль в войне.

"Россия начинала войну со 180 тыс. человек, сейчас на линии фронта у противника — 640 тыс. Это при том, что в прошлом году было уничтожено по меньшей мере 450 тыс. личного состава противника", — сказал Згурец.

И даже несмотря на колоссальные потери, армия России продолжает наращивать свои силы. По словам эксперта, с 2024 года Кремль ежемесячно мобилизует примерно 45-50 тысяч человек, в основном они контрактники. Учитывая такие темпы, Москва может "позволить себе потери" личного состава в пределах 30 тысяч.

Поэтому Украина должна решать вопрос, чтобы компенсировать преимущество россиян на фронте. Ведь, кроме оружия, передовая нуждается в людях.

"Имея лишь живую силу, Кремль думает, что из-за превосходства в этом ресурсе он сможет истощить украинскую оборону и где-то эта оборона треснет. Ставка на этот подход сохраняется. Давление РФ будет держать минимум до октября. В российской прессе это подается как "последний напор РФ на украинскую оборону". От этой кампании многое будет зависеть. Нам нужно выдержать это давление, обеспечить максимальные потери россиян и найти вариации по усилению нашей обороны и минимизации наших потерь", — резюмировал Згурец.

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