Москві вигідно, щоб у світі була вічна війна

Хазяїн Кремля Володимир Путін має дві головні мети: відновити Російську імперію та змусити США поважати Москву як рівноправного партнера. Американський експерт пояснив, чому саме вступ України до Альянсу руйнує всі плани хазяїна Кремля.

Про це розповів відомий аналітик доктор Стівен Бланк в інтерв'ю 24 каналу. Експерт прокоментував заяву радника президента США Кіта Келлога про можливе призупинення розширення НАТО.

Трамп неодноразово заявляв про своє негативне ставлення до вступу України в НАТО. Така позиція, на думку Бланка, могла б мати сенс до 2014 року та анексії Криму, але після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вона вже не актуальна.

Єдиний шлях забезпечити безпеку України та всієї Європи — це прийняття нашої держави до НАТО. Москва стверджує, що розширення Альянсу становить загрозу, але це абсурд. Небезпека існує лише для диктатури Путіна, оскільки членство України означатиме кінець всіх надій на відтворення Російської імперії.

Жодна система європейської безпеки не може співіснувати з Російською імперією. За цю авантюру російський народ платить страшну ціну: мільйон загиблих, зниклих безвісти та поранених. Також ми бачимо економічну стагнацію РФ.

Росія не здатна перемогти у цій війні. Проте це розуміють усі, крім глави РФ та його найближчого кола. Вони вірять у можливість досягнення цілей за будь-яку ціну.

Без України в НАТО Росія продовжуватиме підтримувати постійний стан війни з Європою. Путін мріє про глобальну імперію та хоче змусити Америку ставитися до Росії як до рівноправного партнера часів холодної війни.

Такий сценарій неможливий, оскільки Росія вже залежить від Китаю та підпорядкована йому. Ресурси російського уряду не дозволяють створювати позитивні програми у світі — він лише руйнує, а не будує.

Москва прагне встановити постійний стан облоги у світовій політиці. Це неприйнятно не тільки для США, але й для багатьох інших держав. Результатом стане вічна війна по всьому світу — не лише в Європі, а й в Африці, на Близькому Сході, у Кореї та Китаї.

Нагадаємо, Угорщина і Словаччина виступили проти важливої антиросійської ініціативи. Припинення постачання російської нафти та російського газу в Угорщині посміли назвати "шантажем Володимира Зеленського".