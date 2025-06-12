Війна закінчується не тоді, коли хочеться, а коли... Дипломат назвав три умови

Кінець війни залежить не від настроїв, а від конкретних обставин

Війна не завершується за бажанням однієї зі сторін чи за настроями суспільства. Її припинення можливе лише тоді, коли виникають конкретні передумови.

Є три базові варіанти, як це може статися. Про це розповів український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю "Еспресо".

Перший варіант завершення війни — коли сили сторін зрівнюються і жодна не може досягти перемоги. У такому випадку обидві сторони приймають рішення зупинити бойові дії.

Другий варіант — капітуляція однієї з країн. За словами Чалого, це стається тоді, коли одна зі сторін не витримує тиску і погоджується на умови противника.

Третій варіант — економічне або інституційне виснаження країни. Дипломат нагадав, що саме так завершилася Перша світова війна для Німеччини: "Війни не було на її території, але вона капітулювала через економічний крах".

Чалий також зазначив, що Росія поступово втрачає ресурси: "Є дані, які свідчать, що вони (росіяни — Ред.)можуть не зібрати кошти на війну в наступному році".

На завершення він підкреслив: "Війна такого масштабу завершується тільки тоді, коли ворог буде нездатний далі просуватись".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як і для чого Захід змінить стратегію у війні з Україною. Є фактор, який посилить Росію навіть за умови укладання миру з Україною.