Україна повернула багато людей з РФ - деякі були в полоні з 2022 року (фото)
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Це вже четвертий обмін за поточний тиждень
Великий обмін триває: 14 червня з російського полону повернулася чергова група важкохворих, тяжкопоранених та молодих захисників України. За домовленостями в Стамбулі, за дорученням президента України здійснено звільнення військовополонених, які мають серйозні поранення та проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
На рідну землю повернулися воїни Збройних сил України, зокрема десантники, моряки, бійці територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року, багато – захищали Маріуполь у найскладніші часи.
Серед звільнених – переважно офіцери, а також багато молодих захисників віком до 25 років. Воїни, що повернулися, боронили Україну на різних напрямках: Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу", — написав президент Володимир Зеленський.
До слова, це вже четвертий обмін за поточний тиждень.
Годиною раніше в Коордштабі повідомили, що додому в рамках репатріаційних заходів повернули ще 1200 тіл загиблих — вони належать, зокрема, військовослужбовцям.
Незабаром правоохоронні органи спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в турецькому Стамбулі пройшли переговори 2 червня між українською та російською делегаціями. Сторони домовилися про обмін тілами загиблих — по 6000 з кожного боку. Також Україна та Росія обмінялися документами щодо подальшого врегулювання війни та підготувалися до нового етапу звільнення полонених.