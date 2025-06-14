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Україна повернула багато людей з РФ - деякі були в полоні з 2022 року (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Україна повернула з російської неволі поранених та молодих бійців Новина оновлена 14 червня 2025, 15:14
Україна повернула з російської неволі поранених та молодих бійців. Фото Координаційний штаб/колаж "Телеграфу"

Це вже четвертий обмін за поточний тиждень

Великий обмін триває: 14 червня з російського полону повернулася чергова група важкохворих, тяжкопоранених та молодих захисників України. За домовленостями в Стамбулі, за дорученням президента України здійснено звільнення військовополонених, які мають серйозні поранення та проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 14 червня
Звільнені з полону бійці
Обмін полоненими 14 червня
Звільнені з полону бійці
Обмін полоненими 14 червня
Звільнені з полону бійці

На рідну землю повернулися воїни Збройних сил України, зокрема десантники, моряки, бійці територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року, багато – захищали Маріуполь у найскладніші часи.

Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий

Серед звільнених – переважно офіцери, а також багато молодих захисників віком до 25 років. Воїни, що повернулися, боронили Україну на різних напрямках: Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий
Обмін полоненими 14 червня
Звільнений із полону військовий

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу", — написав президент Володимир Зеленський.

До слова, це вже четвертий обмін за поточний тиждень.

Годиною раніше в Коордштабі повідомили, що додому в рамках репатріаційних заходів повернули ще 1200 тіл загиблих — вони належать, зокрема, військовослужбовцям.

14 червня в Україну повернули ще 1200 тіл загиблих, пише Координаціний штаб
Репатріація тіл загиблих у суботу, 14 червня
14 червня в Україну повернули ще 1200 тіл загиблих, пише Координаціний штаб
Репатріація тіл загиблих у суботу, 14 червня

Незабаром правоохоронні органи спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в турецькому Стамбулі пройшли переговори 2 червня між українською та російською делегаціями. Сторони домовилися про обмін тілами загиблих — по 6000 з кожного боку. Також Україна та Росія обмінялися документами щодо подальшого врегулювання війни та підготувалися до нового етапу звільнення полонених.

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#Полон #Обмін полоненими