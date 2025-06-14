Україна повернула багато людей з РФ - деякі були в полоні з 2022 року (фото)

Це вже четвертий обмін за поточний тиждень

Великий обмін триває: 14 червня з російського полону повернулася чергова група важкохворих, тяжкопоранених та молодих захисників України. За домовленостями в Стамбулі, за дорученням президента України здійснено звільнення військовополонених, які мають серйозні поранення та проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Звільнені з полону бійці

Звільнені з полону бійці

Звільнені з полону бійці

На рідну землю повернулися воїни Збройних сил України, зокрема десантники, моряки, бійці територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року, багато – захищали Маріуполь у найскладніші часи.

Звільнений із полону військовий

Обмін полоненими 14 червня

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

Серед звільнених – переважно офіцери, а також багато молодих захисників віком до 25 років. Воїни, що повернулися, боронили Україну на різних напрямках: Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

Звільнений із полону військовий

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу", — написав президент Володимир Зеленський.

До слова, це вже четвертий обмін за поточний тиждень.

Годиною раніше в Коордштабі повідомили, що додому в рамках репатріаційних заходів повернули ще 1200 тіл загиблих — вони належать, зокрема, військовослужбовцям.

Репатріація тіл загиблих у суботу, 14 червня

Репатріація тіл загиблих у суботу, 14 червня

Незабаром правоохоронні органи спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в турецькому Стамбулі пройшли переговори 2 червня між українською та російською делегаціями. Сторони домовилися про обмін тілами загиблих — по 6000 з кожного боку. Також Україна та Росія обмінялися документами щодо подальшого врегулювання війни та підготувалися до нового етапу звільнення полонених.