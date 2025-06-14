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Украина вернула много людей из РФ – некоторые были в плену с 2022 года (фото)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Украина вернула из российской неволи раненых и молодых бойцов Новость обновлена 14 июня 2025, 15:16
Украина вернула из российской неволи раненых и молодых бойцов. Фото Координационный штаб/коллаж "Телеграфа"

Это уже четвертый обмен за текущую неделю

Большой обмен продолжается: 14 июня из российского плена вернулась очередная группа тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитников Украины. По договоренностям в Стамбуле, по поручению президента Украины совершено освобождение военнопленных, имеющих серьезные ранения и проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 14 июня
Освобожденные из плена бойцы
Обмен пленными 14 июня
Освобожденные из плена бойцы
Обмен пленными 14 июня
Освобожденные из плена бойцы

На родную землю вернулись воины Вооруженных сил Украины, в частности, десантники, моряки, бойцы территориальной обороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в неволе с 2022 года, многие защищали Мариуполь в самые сложные времена.

Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Обмен пленными 14 июня
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный

Среди освобожденных – преимущественно офицеры, а также многие молодые защитники в возрасте до 25 лет. Вернувшиеся воины защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный
Обмен пленными 14 июня
Освобожденный из плена военный

"Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу", — написал президент Владимир Зеленский.

К слову, это уже четвёртый обмен за текущую неделю.

Часом ранее в Коордштабе сообщили, что домой в рамках репатриационных мероприятий вернули еще 1200 тел погибших — они принадлежат, в частности, военнослужащим.

14 июня в Украину вернули еще 1200 тел погибших, пишет Координациный штаб.
Репатриация тел погибших в субботу, 14 июня
14 июня в Украину вернули еще 1200 тел погибших, пишет Координациный штаб.
Репатриация тел погибших в субботу, 14 июня

В скором времени правоохранительные органы совместно с экспертами Министерства внутренних дел проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Ранее Телеграф сообщал, что в турецком Стамбуле прошли переговоры 2 июня между украинской и российской делегациями. Стороны договорились об обмене телами погибших – по 6000 с каждой стороны. Также Украина и Россия обменялись документами о дальнейшем урегулировании войны и подготовились к новому этапу освобождения пленных.

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#Плен #Обмен пленными