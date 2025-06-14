Украина вернула много людей из РФ – некоторые были в плену с 2022 года (фото)

Это уже четвертый обмен за текущую неделю

Большой обмен продолжается: 14 июня из российского плена вернулась очередная группа тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитников Украины. По договоренностям в Стамбуле, по поручению президента Украины совершено освобождение военнопленных, имеющих серьезные ранения и проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Освобожденные из плена бойцы

Освобожденные из плена бойцы

Освобожденные из плена бойцы

На родную землю вернулись воины Вооруженных сил Украины, в частности, десантники, моряки, бойцы территориальной обороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в неволе с 2022 года, многие защищали Мариуполь в самые сложные времена.

Освобожденный из плена военный

Обмен пленными 14 июня

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

Среди освобожденных – преимущественно офицеры, а также многие молодые защитники в возрасте до 25 лет. Вернувшиеся воины защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

Освобожденный из плена военный

"Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу", — написал президент Владимир Зеленский.

К слову, это уже четвёртый обмен за текущую неделю.

Часом ранее в Коордштабе сообщили, что домой в рамках репатриационных мероприятий вернули еще 1200 тел погибших — они принадлежат, в частности, военнослужащим.

Репатриация тел погибших в субботу, 14 июня

Репатриация тел погибших в субботу, 14 июня

В скором времени правоохранительные органы совместно с экспертами Министерства внутренних дел проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Ранее Телеграф сообщал, что в турецком Стамбуле прошли переговоры 2 июня между украинской и российской делегациями. Стороны договорились об обмене телами погибших – по 6000 с каждой стороны. Также Украина и Россия обменялись документами о дальнейшем урегулировании войны и подготовились к новому этапу освобождения пленных.