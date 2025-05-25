Прокопенко запропонував обміняти священиків УПЦ (МП) на полонених "азовців"

Командир "Азова" вважає поточний процес обміну неефективним

Україна повернула з російського полону тисячу своїх громадян, однак серед них не було жодного бійця "Азова". Якщо це сталося через небажання Росії їх віддавати, то, можливо, їм варто запропонувати когось важливішого, ніж "омський контрактник".

З такою пропозицією виступив командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс"). Його повідомлення оприлюднено у соцмережі Facebook.

За його словами, якби причина була лише у бажанні росіян, то його самого та інших захисників Маріуполя ніколи не повернули б з полону. Також Прокопенко вважає, що зараз Україні необхідно змінювати тактику проведення обмінів, оскільки поточну вважає неефективною.

Наприклад, він пропонує видати Москві когось, чиє життя вона оцінить вище, ніж життя простого піхотинця.

"Україна забита російською агентурою під саму зав'язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Україна та Росія провели великий обмін полоненими у кілька етапів. Наприклад, 24 травня додому повернулося 307 українців. Перший етап обміну відбувся 23 травня — тоді з російського полону вдалося витягнути ще 390 українців.