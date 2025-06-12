Декого з них вважали безвісти зниклим. З полону звільнено ще одну групу українських воїнів (фото)

Додому повернули важкопоранених та тяжкохворих

У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну військовополоненими: з російської неволі вдалося визволити українських воїнів, серед яких — важкопоранені та тяжкохворі бійці. Обмін проведено відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

За дорученням Президента України операцію організував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На Батьківщину повернулися військовослужбовці Збройних Сил України — зокрема підрозділів Десантно-штурмових військ, ВМС, Повітряних сил, Сил тероборони, Сил безпеки і оборони, прикордонники та бійці Нацгвардії.

Серед звільнених — оборонці Маріуполя, які перебували у ворожому полоні понад три роки. Усі визволені — чоловіки, представники рядового і сержантського складу. Частину з них до сьогодні вважали зниклими безвісти.

Україна повернула ще більше своїх захисників

Повертаються українські бійці, які тримали оборону на різних напрямках: Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", — йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Цей обмін — частина масштабного процесу повернення українських військових, зокрема поранених, тяжкохворих і тих, хто не досяг 25-річного віку.

Координаційний штаб повідомляє: робота над поверненням наших Захисників триває — вже найближчим часом очікується новий етап обміну.

Раніше "Телеграф" писав, як проходить обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Україна реалізувала першу частину масштабної домовленості з Росією.