Про такі мріяв кожен в СРСР: в Україні продають рідкісні колекційні годинники
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для власників таких годинників це може стати непоганим способом заробити
Годинник часів СРСР можна купити в Україні. Його продають за великі гроші.
Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з продажу. Власник оцінив товар у круглу суму — 7 тисяч гривень.
Годинникова фабрика "Восток" була одним з провідних виробників наручних годинників у СРСР. Особливо цінуються моделі з:
- Оригінальними циферблатами з характерним дизайном.
- Нержавіючими сталевими корпусами.
- Механічними рухами власного виробництва.
- Збереженими заводськими написами та маркуваннями.
Варто зазначити, що навіть годинники, які продають за 7 тисяч гривень, не завжди у ідеальному стані. На фото можна побачити, що хоча годинник загалом виглядає непогано, на ньому все ж помітні:
- Дрібні подряпини на корпусі та склі.
- Пил та дрібні частинки всередині циферблату.
- Сліди часу та експлуатації.
Можливість заробити на "старих речах" великі гроші
Для власників таких годинників це може стати непоганим способом заробити. Варто перевірити домашні скарбнички та шухляди — можливо, там зберігається справжня цінність.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісні радянські окуляри, які робили на Харківщині.