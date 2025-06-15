Про такі мріяв кожен в СРСР: в Україні продають рідкісні колекційні годинники

Для власників таких годинників це може стати непоганим способом заробити

Годинник часів СРСР можна купити в Україні. Його продають за великі гроші.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з продажу. Власник оцінив товар у круглу суму — 7 тисяч гривень.

Годинникова фабрика "Восток" була одним з провідних виробників наручних годинників у СРСР. Особливо цінуються моделі з:

Оригінальними циферблатами з характерним дизайном.

Нержавіючими сталевими корпусами.

Механічними рухами власного виробництва.

Збереженими заводськими написами та маркуваннями.

Варто зазначити, що навіть годинники, які продають за 7 тисяч гривень, не завжди у ідеальному стані. На фото можна побачити, що хоча годинник загалом виглядає непогано, на ньому все ж помітні:

Дрібні подряпини на корпусі та склі.

Пил та дрібні частинки всередині циферблату.

Сліди часу та експлуатації.

Можливість заробити на "старих речах" великі гроші

Для власників таких годинників це може стати непоганим способом заробити. Варто перевірити домашні скарбнички та шухляди — можливо, там зберігається справжня цінність.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісні радянські окуляри, які робили на Харківщині.