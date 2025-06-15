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Про такі мріяв кожен в СРСР: в Україні продають рідкісні колекційні годинники

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Речі СРСР Новина оновлена 15 червня 2025, 22:48
Речі СРСР. Фото Колаж "Телеграф"

Для власників таких годинників це може стати непоганим способом заробити

Годинник часів СРСР можна купити в Україні. Його продають за великі гроші.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з продажу. Власник оцінив товар у круглу суму — 7 тисяч гривень.

Годинникова фабрика "Восток" була одним з провідних виробників наручних годинників у СРСР. Особливо цінуються моделі з:

  • Оригінальними циферблатами з характерним дизайном.
  • Нержавіючими сталевими корпусами.
  • Механічними рухами власного виробництва.
  • Збереженими заводськими написами та маркуваннями.

Варто зазначити, що навіть годинники, які продають за 7 тисяч гривень, не завжди у ідеальному стані. На фото можна побачити, що хоча годинник загалом виглядає непогано, на ньому все ж помітні:

  • Дрібні подряпини на корпусі та склі.
  • Пил та дрібні частинки всередині циферблату.
  • Сліди часу та експлуатації.

Можливість заробити на "старих речах" великі гроші

Для власників таких годинників це може стати непоганим способом заробити. Варто перевірити домашні скарбнички та шухляди — можливо, там зберігається справжня цінність.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісні радянські окуляри, які робили на Харківщині.

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#Речі #Продаж #СРСР