Мінімальний набір, але обдерте та потріскане: як в СРСР виглядав тренажерний зал

"Телеграф" порівняв спортивні зали 90-х і сучасні тренажери

Життя в СРСР було сірим та бідним. Люди виживали на останні гроші, але займались спортом.

На архівному фото, яке нещодавно з'явилося в мережі, можна побачити типовий тренажерний зал радянської епохи. Простий металевий стеллаж з обважнювачами, базові лави для жиму та мінімальний набір тренажерів – саме так виглядали спортивні зали в СРСР.

Обдерті та потріскані

У Радянському Союзі тренажерні зали були переважно при підприємствах, навчальних закладах та спортивних товариствах. Обладнання виготовлялося на державних заводах і відрізнялося надзвичайною міцністю та довговічністю. Основу становили базові вправи: жим лежачи, присідання, станова тяга. Тренажери були простими, але надійними – деякі з них працюють досі.

Тренажерний зал СРСР

Характерними особливостями радянських залів були:

Мінімалістичний дизайн без зайвих прикрас.

Суворо функціональне обладнання.

Відсутність кондиціонерів та музичного супроводу.

Колективний підхід до тренувань.

Сучасні фітнес-клуби — комфорт та різноманітність

Сьогоднішні тренажерні зали кардинально відрізняються від радянських. Сучасні фітнес-центри пропонують:

Сотні різноманітних тренажерів та кардіо-зони

Персональні тренування та групові заняття

Комфортні роздягальні з душовими та сауною

Музичний супровід та кондиціонування

Спеціалізовані зони для кросфіту, пілатесу, йоги

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