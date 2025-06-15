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Мінімальний набір, але обдерте та потріскане: як в СРСР виглядав тренажерний зал

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Спортивна зала в СРСР Новина оновлена 15 червня 2025, 16:10
Спортивна зала в СРСР. Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" порівняв спортивні зали 90-х і сучасні тренажери

Життя в СРСР було сірим та бідним. Люди виживали на останні гроші, але займались спортом.

На архівному фото, яке нещодавно з'явилося в мережі, можна побачити типовий тренажерний зал радянської епохи. Простий металевий стеллаж з обважнювачами, базові лави для жиму та мінімальний набір тренажерів – саме так виглядали спортивні зали в СРСР.

Обдерті та потріскані

У Радянському Союзі тренажерні зали були переважно при підприємствах, навчальних закладах та спортивних товариствах. Обладнання виготовлялося на державних заводах і відрізнялося надзвичайною міцністю та довговічністю. Основу становили базові вправи: жим лежачи, присідання, станова тяга. Тренажери були простими, але надійними – деякі з них працюють досі.

Тренажерний зал СРСР

Характерними особливостями радянських залів були:

  • Мінімалістичний дизайн без зайвих прикрас.
  • Суворо функціональне обладнання.
  • Відсутність кондиціонерів та музичного супроводу.
  • Колективний підхід до тренувань.

Сучасні фітнес-клуби — комфорт та різноманітність

Сьогоднішні тренажерні зали кардинально відрізняються від радянських. Сучасні фітнес-центри пропонують:

  • Сотні різноманітних тренажерів та кардіо-зони
  • Персональні тренування та групові заняття
  • Комфортні роздягальні з душовими та сауною
  • Музичний супровід та кондиціонування
  • Спеціалізовані зони для кросфіту, пілатесу, йоги

Раніше "Телеграф" писав про три причини, чому в СРСР квартири на першому поверсі будували без балкона.

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#Спорт #СРСР #Життя