Мінімальний набір, але обдерте та потріскане: як в СРСР виглядав тренажерний зал
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"Телеграф" порівняв спортивні зали 90-х і сучасні тренажери
Життя в СРСР було сірим та бідним. Люди виживали на останні гроші, але займались спортом.
На архівному фото, яке нещодавно з'явилося в мережі, можна побачити типовий тренажерний зал радянської епохи. Простий металевий стеллаж з обважнювачами, базові лави для жиму та мінімальний набір тренажерів – саме так виглядали спортивні зали в СРСР.
Обдерті та потріскані
У Радянському Союзі тренажерні зали були переважно при підприємствах, навчальних закладах та спортивних товариствах. Обладнання виготовлялося на державних заводах і відрізнялося надзвичайною міцністю та довговічністю. Основу становили базові вправи: жим лежачи, присідання, станова тяга. Тренажери були простими, але надійними – деякі з них працюють досі.
Характерними особливостями радянських залів були:
- Мінімалістичний дизайн без зайвих прикрас.
- Суворо функціональне обладнання.
- Відсутність кондиціонерів та музичного супроводу.
- Колективний підхід до тренувань.
Сучасні фітнес-клуби — комфорт та різноманітність
Сьогоднішні тренажерні зали кардинально відрізняються від радянських. Сучасні фітнес-центри пропонують:
- Сотні різноманітних тренажерів та кардіо-зони
- Персональні тренування та групові заняття
- Комфортні роздягальні з душовими та сауною
- Музичний супровід та кондиціонування
- Спеціалізовані зони для кросфіту, пілатесу, йоги
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