У нагородному списку багато дивних осіб

У 2000-х та на початку 2010-х в Україні було поширеною традицією дарувати іменну зброю. Сам список при цьому вийшов дуже довгим, а в ньому навіть фігурувало ім’я Володимира Путіна.

Інформація про це містилася на сайті ВТО "Орден". Примітно, що позбавили його нагороди лише 2022 року, коли Україна запровадила проти нього санкції через вторгнення.

За даними, які змогли отримати журналісти "Українських новин", лише з 1995 по 2016 рік президенти вручили іменну зброю 141 людині. При цьому на той момент Українська асоціація власників зброї нарахувала, що всього на руках українців було близько 40 тисяч одиниць іменної нагородної зброї.

Однак навіть у президентському списку були дуже дивні особи. Наприклад, за часів другого терміну Леоніда Кучми нагороди отримували перший заступник глави МЗС РФ В’ячеслав Трубніков, а також власник російського нафтового гіганта "ТНК" Герман Хан.

Під час каденції Януковича пістолети отримав не лише Путін, а й тодішній міністр оборони РФ Анатолій Сердюков. Російський олігарх Володимир Євтушенков отримав аж три пістолети від Януковича, а мер Москви Сергій Собянін і на той момент президент Росії Дмитро Медведєв — по два. До речі, згаданий Герман Хан отримав у цей час ще один пістолет.

Варто зазначити, що в указі президента України від 9 червня 2022 року Путін і багато топчиновників РФ були внесені до списку санкцій України. Однією з обмежувальних заходів там було позбавлення всіх державних нагород та інших відзнак. Тобто хоч Путін і був нагороджений зброєю від України, але зрештою все-таки її втратив. Нехай навіть через 8 років після початку війни.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія рано чи пізно отримає посилення санкцій від США. За його словами, президент Дональд Трамп зараз просто не має іншої альтернативи.