В нього немає альтернативи: Зеленський пояснив, чому Трампу доведеться ввести нові санкції проти Росії

Україна навіть не розглядає варіант, що Трамп спробує ввести проти Києва санкції у рамках "примусу до миру"

Президент США Дональд Трамп врешті-решт змушений буде ввести нові санкції проти Росії, хоча зараз він всіма силами пручається. Росія не збирається припиняти війну та виставляє Трампа в поганому світлі, на відміну від України, яка погоджується з пропозиціями Вашингтона.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Зеленський зазначив, що варіант, коли він може ввести санкції проти України, щоб змусити її домовлятися про мир, навіть не розглядається у Києві.

"Знаєте, проти України вже багато всього було від руських. Тут точно нічого не хочеться від Сполучених Штатів. Ми підтримуємо пропозиції, які йдуть від США: про припинення вогню, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити, про зустрічі в будь-яких форматах – на технічному рівні, на рівні лідерів, у будь-якому місці. Ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами й руськими. Руські цього не хочуть", – сказав Зеленський, коментуючи заяву Трампа щодо можливих санкцій проти України.

Інтерв'юєр запитала у Зеленського, чи введе Трамп санкції проти Росії з урахуванням того, що він поки не подавав ознак готовності це зробити. У відповідь Зеленський пояснив, що в його американського колеги зараз просто немає альтернативи.

"Він лідер Сполучених Штатів Америки, він мусить це зробити. Я сподіваюся, ми дуже віримо, що США – лідери цивілізованого світу… Тут усе одно, хто хоче санкції накласти на руських, – вони не будуть працювати. Тут Америка повинна накласти санкції", – сказав він.

Нагадаємо, що у у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг.

Проте навряд чи Трамп готовий підтримати жорсткі дії проти Путіна. З одного боку, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". З іншого боку, не так давно Трамп публічно відмовився вводити санкції, а міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту.

Втім, Трамп може заявляти, що завгодно, але реальність трохи інша. Так, співавтор санкційного законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100. Теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США, якщо Трамп надумає борсатися та підігрувати Путіну, відхиляючи проголосований документ.