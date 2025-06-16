В наградном списке много странных лиц

В 2000-х и в начале 2010-х в Украине было распространенной традицией дарить именное оружие. Сам список при этом получился весьма длинным, а в нем даже фигурировало имя Владимира Путина.

Информация об этом содержалась на сайте ВТО "Орден". Примечательно, что лишили его награды лишь в 2022 году, когда Украина ввела против него санкции из-за вторжения.

Согласно данным, которые смогли получить журналисты "Украинских новостей", всего с 1995 по 2016 год президенты вручили именное оружие 141 человеку. При этом на тот момент Украинская ассоциация владельцев оружия насчитала, что всего на руках украинцев находилось около 40 тысяч единиц именного наградного оружия.

Однако даже в президентском списке имелись весьма странные лица. Например, во времена второго срока Леонида Кучмы, награды получали первый заместитель главы МИД РФ Вячеслав Трубников, а также владелец российского нефтяного гиганта "ТНК" Герман Хан.

Во время каденции Януковича, пистолеты получил не только Путин, но и тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Российский олигарх Владимир Евтушенков получил аж три пистолета от Януковича, а мэр Москвы Сергей Собянин и на тот момент президент России Дмитрий Медведев — по два. К слову, Упомянутый Герман Хан получил в это время еще один пистолет.

Стоит отметить, что в указе президента Украины от 9 июня 2022 года Путин и многие топ-чиновники РФ были внесены в санкционный список Украины. Одной из ограничительных мер там было лишение всех государственных наград и других знаков отличия. То есть хоть Путин и был награжден оружием от Украины, но в конечном итоге все же его лишился. Пусть даже и спустя 8 лет после начала войны.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Россия рано или поздно получит ужесточение санкций от США. По его словам, у президента Дональда Трампа сейчас просто нет другой альтернативы.