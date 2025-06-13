Неподалік від України рибалка спіймав 100-кілограмового сома. Його фото вражають

Рибі ймовірніше понад 50 років

В Польщі польський рибалка Міхал Челковський спіймав величезного сома. Риба важила понад 100 кг та мала довжину 2,5 м.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України. Зазначається, що ця вдала риболовля відбулась на річці Одра.

"Днями польський рибалка Міхал Челковський став автором неймовірного улову на річці Одра. Йому вдалося витягти з води величезного сома завдовжки 252 см", — йдеться у повідомленні.

Поляк піймав велетенського сома

Міхал Челковський з сомом довжиною 2,5 м

Розмір плавника сома

Міхал Челковський з сомом довжиною 2,5 м

За даними агенства, ця водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, але такі величезні екземпляри трапляються там вкрай рідко. Попередньо, цей гігантський сом міг мати вік понад 50 років і важити близько 100 кг.

"Для самого Міхала цей улов став найбільшим у його рибальській кар'єрі на батьківщині, в Польщі. Він зізнався, що роками мріяв спіймати такого велетня саме на домашніх водоймах. Незважаючи на значущість улову, рибалка прийняв свідоме рішення і випустив сома назад у його природне середовище існування", — додали в агенстві меліорації.

Річка Одра на карті

До слова, Міхал раніше вже ловив велетенських риб. Зокрема, в Іспанії він піймав сома гігантських розмірів – риба важила понад 130 кг і мала довжину 268 см.

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