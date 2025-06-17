Вы и не догадывались: в магазинах продают украинскую рыбу, которую все считают импортной

Дорадо и сибас в магазинах не только привозные

Дорадо, которое украинцы привыкли считать турецкой или греческой рыбой, все чаще выращивается непосредственно в Украине. Современные рыбные хозяйства создают замкнутые системы с морской водой, в которых разводят морскую рыбу без контакта с морем.

Потребители покупают охлажденное дорадо на полках супермаркетов, не догадываясь, что оно выращено на украинских фермах. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

"Это наши выращивают" — эксперт о рыбе с прилавков

По словам Охрименко, отечественное рыбоводство за последние годы сделало значительный шаг вперед. Теперь большинство морской рыбы, продаваемой в магазинах, выращивается в Украине.

"Вот вы в магазине покупаете дорадо — и даже не догадываетесь, что это украинский (рыба — Ред.). Серьезно. Это наши выращивают", — рассказал экономист.

Он также отметил, что технологии позволяют создавать условия для разведения морской рыбы даже вдали от морского побережья:

"Просто уже научились "делать" морскую воду. Это технология, не больше", — добавил эксперт.

Дорадо в Сильпо, страна производитель указывается Турция

Также Охрименко обратил внимание на важное решение правительства – разрешить предпринимателям иметь пруды в частной собственности:

"Раньше была проблема — пруд нельзя было иметь в собственности. Теперь они сделали так, что ты пруд можешь держать. Это очень большой прорыв", — заявил он.

Как в Украине выращивают морскую рыбу без моря

Украинские фермеры используют рециркуляционные аквакультурные системы (РАС) – это специальные установки, в которых полностью имитируются условия морской среды. Системы позволяют контролировать соленость, температуру, насыщение кислородом и чистоту воды. Именно в таких условиях удается выращивать дорадо, сибас, форель, осетровые и другие коммерческие виды.

Искусственное выращивание осетровых в установках замкнутого водоснабжения

Выращивание морской рыбы в фермерских хозяйствах

Технология активно применяется в Европе уже много лет, и сейчас она распространяется в Украине. Кроме морской рыбы в хозяйствах также выращивается много пресноводной продукции. В частности, форели на рынке – в избытке.

Благодаря внутреннему производству, украинские рыбные фермы могут обеспечивать охлажденную продукцию без импорта, что уменьшает логистические затраты и время доставки. Однако на этикетках такая рыба все еще часто обозначается как "морская", что вводит потребителей в заблуждение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скумбрия на грани вымирания и станет деликатесом. Хотя в наших магазинах скумбрию пока можно купить без проблем.