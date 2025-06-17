Вы и не догадывались: в магазинах продают украинскую рыбу, которую все считают импортной
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Дорадо и сибас в магазинах не только привозные
Дорадо, которое украинцы привыкли считать турецкой или греческой рыбой, все чаще выращивается непосредственно в Украине. Современные рыбные хозяйства создают замкнутые системы с морской водой, в которых разводят морскую рыбу без контакта с морем.
Потребители покупают охлажденное дорадо на полках супермаркетов, не догадываясь, что оно выращено на украинских фермах. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
"Это наши выращивают" — эксперт о рыбе с прилавков
По словам Охрименко, отечественное рыбоводство за последние годы сделало значительный шаг вперед. Теперь большинство морской рыбы, продаваемой в магазинах, выращивается в Украине.
"Вот вы в магазине покупаете дорадо — и даже не догадываетесь, что это украинский (рыба — Ред.). Серьезно. Это наши выращивают", — рассказал экономист.
Он также отметил, что технологии позволяют создавать условия для разведения морской рыбы даже вдали от морского побережья:
"Просто уже научились "делать" морскую воду. Это технология, не больше", — добавил эксперт.
Также Охрименко обратил внимание на важное решение правительства – разрешить предпринимателям иметь пруды в частной собственности:
"Раньше была проблема — пруд нельзя было иметь в собственности. Теперь они сделали так, что ты пруд можешь держать. Это очень большой прорыв", — заявил он.
Как в Украине выращивают морскую рыбу без моря
Украинские фермеры используют рециркуляционные аквакультурные системы (РАС) – это специальные установки, в которых полностью имитируются условия морской среды. Системы позволяют контролировать соленость, температуру, насыщение кислородом и чистоту воды. Именно в таких условиях удается выращивать дорадо, сибас, форель, осетровые и другие коммерческие виды.
Технология активно применяется в Европе уже много лет, и сейчас она распространяется в Украине. Кроме морской рыбы в хозяйствах также выращивается много пресноводной продукции. В частности, форели на рынке – в избытке.
Благодаря внутреннему производству, украинские рыбные фермы могут обеспечивать охлажденную продукцию без импорта, что уменьшает логистические затраты и время доставки. Однако на этикетках такая рыба все еще часто обозначается как "морская", что вводит потребителей в заблуждение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скумбрия на грани вымирания и станет деликатесом. Хотя в наших магазинах скумбрию пока можно купить без проблем.