Радянська влада не дозволила йому повернутися до України: як виглядає могила Довженка в Москві

Похований український режисер на Новодівочому цвинтарі у Москві

Видатний український режисер, письменник і кінодраматург Олександр Довженко, чиє ім’я увійшло в історію завдяки фільмам "Україна в огні", "Земля", "Арсенал". Його прах поховали у Москві, хоча сам митець бажав, щоб його поховали на Батьківщині.

Життя режисера обірвалося 25 листопада 1956 року в селі Передєлкіно. Поховали його на одному з найвідоміших цвинтарів Москви. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Олександра Довженка.

Олександр Довженко — що відомо

Олександр Довжено шукав порятунку від утисків радянської влади, тому переїхав жити до Москви. Однак весь час він мріяв повернутися до України, що було майже неможливим через сталінський режим, який поставив клеймо на діяльності режисера через фільм "Україна в огні".

На таємничому засіданні Політбюро ЦК ВКП Сталін назвав Довженка "куркульським підспівувачем" і "відвертим націоналістом", а його фільм — платформою ворожого ленінізму. А режисер вважав очільника СРСР в той час другом і рятівником.

У своєму записнику Довженко у 1945 році Довженко писав: "Я помру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю в Києві десь над Дніпром на горі".

Проте всі спроби митця повернутися на Батьківщину були марними. "Вже не треба нічого – ні кіностудії, ні роботи, допоможіть тільки переїхати в Україну. Велика квартира мені не потрібна. Тільки треба, щоб з одного хоча би вікна можна було дивитися вдалину. Щоб було видно Дніпро, і Десну десь під обрієм, і рідні чернігівські землі, що так наполегливо почали з'являтися мені уві сні", — писав Довженко незадовго до смерті до президії Ради письменників України. Відповіді на лист він не отримав.

Могила Олександра Довженка

Поховали українського режисера на Новодівочому цвинтарі у Москві за рахунок держави — на його рахунку в Ощадбанку було лише 32 рублі. Довженко лежав у труні у старому костюмі. На похорон друзі письменника привезли сніп житі і яблука, а в могилу кинули грудку землі з України.

Довженко заповідав, щоб його поховали в Україні. Є навіть спогади про те, що сам письменник хотів спочивати на Аскольдовій могилі. Питання про перепоховання режисера підіймалося багато разів.

"Я вмру в Москві, так і не побачивши України! Перед смертю попрошу Сталіна, аби, перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю, у Києві, десь над Дніпром, на горі", — йшлося у заповіті Довженка, який так і не виконали.

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого у 33 роки помер Грицько Чубай та де похований. відомий український поет, перекладач і художник. Він був одним із засновників літературно-мистецького андеграунду 60-80-х років минулого століття.