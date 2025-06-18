Советские власти не позволили ему вернуться в Украину: как выглядит могила Довженко в Москве

Похоронен украинский режиссер на Новодевичьем кладбище в Москве

Выдающийся украинский режиссер, писатель и кинодраматург Александр Довженко, чье имя вошло в историю благодаря фильмам "Украина в огне", "Земля", "Арсенал". Его прах похоронили в Москве, хотя сам художник хотел, чтобы его похоронили на Родине.

Жизнь режиссера оборвалась 25 ноября 1956 года в селе Переделкино. Похоронили его на одном из самых известных кладбищ Москвы. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Александра Довженко.

Александр Довженко — что известно

Александр Довжено искал спасения от притеснений советской власти, поэтому переехал жить в Москву. Однако все время он мечтал вернуться в Украину, что было почти невозможно из-за сталинского режима, который поставил клеймо на деятельности режиссера из-за фильма "Украина в огне".

На таинственном заседании Политбюро ЦК ВКП Сталин назвал Довженко "кулацким подпевалом" и "откровенным националистом", а его фильм — платформой враждебного ленинизма. А режиссер считал главу СССР в то время другом и спасителем.

В своей записной книжке Довженко в 1945 году Довженко писал: "Я умру в Москве, так и не увидев Украины. Перед смертью попрошу Сталина, чтобы перед тем, как сжечь меня в крематории, из груди моей вынули сердце и закопали его в родную землю в Киеве где-то над Днепром на горе".

Однако все попытки художника вернуться на Родину были тщетны. "Уже не надо ничего – ни киностудии, ни работы, помогите только переехать в Украину. Большая квартира мне не нужна. Только надо, чтобы из одного хотя бы окна можно было смотреть вдаль. Чтобы было видно Днепр, и Десну где-то под горизонтом, и родные черниговские земли, так настойчиво начали появляться мне во сне", писателей Украины. Ответа на письмо он не получил.

Могила Александра Довженко

Похоронили украинского режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве за счет государства — на его счету в Ощадбанке было всего 32 рубля. Довженко лежал в гробу в старом костюме.

Довженко завещал, чтобы его похоронили в Украине. Есть даже воспоминания о том, что сам писатель хотел почивать на Аскольдовой могиле. Вопрос о перезахоронении режиссера поднимался много раз.

" Я умру в Москве, так и не увидев Украины! Перед смертью попрошу Сталина, чтобы перед тем, как сжечь меня в крематории, из груди моей вынули сердце и закопали его в родную землю, в Киеве, где-то над Днепром, на горе", — говорилось в завещании Довженко, который так и не выполнили.

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