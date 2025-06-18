Не всих вдасться повернути: що робити з українцями, які після війни залишаться за кордоном

Соцмережі можуть бути серйозним інструментом

Якщо українців за кордоном не вдасться повернути після завершення війни, їх треба перетворити на лобістів України. Адже формувати образ держави має не лише уряд, а й прості люди.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова в інтерв’ю "Ліга". За її словами, подібну програму добре реалізували свого часу Польща та Китай, а нині подібні ініціативи помітні і з боку Росії.

"Вони налагоджують співпрацю з країнами Азії, Африки та звідти людей вони в окупованому Криму навчають. Потім вони розповідають, що "Росія вона не така, ви там собі її неправильно уявляєте", — сказала Лібанова.

Лібанова зазначила, що збереженням української ідентичності за кордоном офіційно займається Міністерство єдності, проте прості українці можуть зробити значно більше. Для цього можна використовувати соціальні мережі, оскільки саме з них багато людей дізнаються про інформацію.

"Це треба використовувати, тому що якщо ми покладатимемося лише на те, що говорить президент чи прем’єр <…> то цього буде недостатньо", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, попри війну, чисельність населення Києва продовжує зростати. Якщо у 2014 році там жило приблизно 2,8 мільйона осіб, то у 2024 році їх стало близько 3,7 мільйона.