Не всех удастся вернуть: что делать с украинцами, которые после войны останутся за границей

Соцсети могут быть серьезным инструментом

Если украинцев за рубежом не удастся вернуть после завершения войны, то их надо превратить в лоббистов Украины. Ведь формировать образ государства должно не только правительство, но и простые люди.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью "Лига". По ее словам, подобную программу хорошо реализовали в свое время Польша и Китай, а ныне подобные инициативы заметны и со стороны России.

"Они налаживают сотрудничество со странами Азии, Африки и оттуда людей они в оккупированном Крыму обучают. Потому они рассказывают, что "Россия она не такая, вы там себе ее неправильно представляете", — сказала Либанова.

Либанова отметила, что сохранением украинской идентичности за границей официально занимается Министерство единства, однако простые украинцы могут сделать куда больше. Для этого можно использовать социальные сети, поскольку именно из них множество людей узнает информацию.

"Это надо использовать, так как если мы будем полагаться только на то, что говорит президент или премьер <…> то этого будет недостаточно", — добавила она.

Как сообщалось ранее, несмотря на войну, численность населения Киева продолжает расти. Если в 2014 там жило примерно 2,8 миллиона человек, то в 2024 году их стало около 3,7 миллиона.