"Нас з "Редісом" мали стратити 24 серпня". Легендарний воїн "Калина" розповів, що зупинило Путіна

Боєць відомого полку розповів деталі обміну

Боєць Святослав "Калина" Паламар розповів, що його з командиром "Азову" Денисом "Редісом" Прокопенко хотіли стратити 24 серпня — на день Незалежності. Але президент Росії Володимир Путін обміняв бійців на зрадника Віктора Медведчука.

Про це Паламар сказав в інтервʼю Дмитру Гордону. Журналіст не вірив, що "Азовці" колись вийдуть з полону.

Він каже, що бачив, як будують клітки в Маріупольській філармонії, чув про майбутній процес над бійцями полку за законами так званої "ДНР", де можна стратити людину. Гордон запитав у бійця, чи відчував він, що його можуть стратити.

"Ну таке відчуття було. Коли нас обміняли, то перше, що ми запитали — чи обміняли всіх? Ні, не всіх. Тоді наше наступне питання було: "Якого біса ви нас витягнули, ми мали виходити останніми?'" — розповів Калина.

Боєць додав, що 24 серпня особисто його, "Редіса" (командира полку "Азов") і ще там деяких командирів повинні були стратити.

"А тепер я розумію, чому ми вийшли — тому що іншого шансу у нас не було", — поділився він.

За словами бійця "Азову", на Медведчука ніхто нікого не хотів обмінювати, але українські перемовники зробили так, що це стало можливим.

"Можливо Путін, або дружина Медведчука зробили йому ціну до обміну", — вважає боєць.

Гордон підтвердив, що Путіну був важливий Медведчук і його обміняли на бійців "Азову". Хоча варто додати, що у росіян дуже сильна ненависть до бійців цього полку. За словами журналіста, Медведчук був кумом Путіна, мав багато контрольної інформації про росіян, про українців, про всіх.

"Путіну важливо було показати, що "він своїх не кидає" — що "от бачите, Медведчук в полоні, але я його витягнув навіть такою ціною за азовців", — каже Гордон.

"Калина" додав, що росіяни "гралися в ігри", а українські перемовники зробили все, щоб "Азовці" вийшли, бо це була єдина можливість. За його словами, апетити у росіян до таких речей з'явилися після Оленівського теракту.

"Вони відчули смак крові не цивільних, не військових, а полонених — це зовсім інший статус, це зовсім інший воєнний злочин", — згадує боєць "Азову".

Гордон назвав обмін азовців дивом. А "Калина" подякував українському військово-політичному керівництву, президенту, Офісу президента, спецслужбам, СБУ, Головному управлінню розвідки та всім, хто брав участь в цьому обміні.

Що передувало

16 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський і Генеральний штаб Збройних сил України повідомили, що з "Азовсталі" розпочали евакуацію українських військовослужбовців, зокрема тяжкопоранених. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з "Азовсталі" вийшло приблизно 2,5 тис. захисників, станом на кінець травня 2023 року з російського полону повернулося понад 500 із них. Окупанти захопили майже 700 азовців, повідомляли в підрозділі.

Лідерів захисту "Азовсталі" – командира "Азову" Дениса Прокопенка, Паламаря, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, командира роти "Азов" Олега Хоменка, командира 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького Дениса Шлега – звільнили у вересні 2022 року. Однак, згідно з домовленостями, командири мали залишатися в Туреччині до кінця війни – під протекторатом президента Реджепа Ердогана. За словами глави воєнної розвідки України Кирила Буданова, вони жили "у приватному будинку у пристойних умовах".

8 липня 2023-го Зеленський повідомив про повернення всіх командирів додому в Україну. Заява пролунала незабаром після візиту президента до Туреччини.

Раніше "Телеграф" писав, як проходив обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".