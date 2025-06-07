Обміну полоненими з Росією не буде? В Україні пояснили, що сталось

Кремль вчергове вдався до брудних ігор

Росія намагається затягувати обмін військовополоненими та тілами загиблих, заявляючи, що він переноситься. Наразі відбувається узгодження списків між сторонами.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що Кремль вчергове намагається вести брудні ігри, замість того, щоб повернутись до конструктивної роботи і виконувати домовленості.

"Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл. Протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених", — заявив в Коордштабі.

Там наголосили, що на етапі узгодження списків обміну військовополоненими виникли проблеми. Адже Росія подала списки, які не відповідають узгодженому підходу на переговорах у Стамбулі. Україна своєю чергою внесла правки і передала їх Кремлю. Наразі Київ чекає наступного кроку Москви.

У відомстві також розповіли, що стосовно репатріації тіл Росія вдалась до односторонніх дій, які не були узгоджені в рамках спільного процесу. У Стамбулі під час другого раунду переговорів Україна та Кремль домовились про обмін загиблими, але тоді точну дату не називали.

"На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах домовленостей", — додали в Коордштабі.

Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі Київ та Москва домовилися про обмін тілами загиблих за формулою "6000 на 6000" та обмін важкохворими, пораненими та молодими військовополоненими.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим закінчився другий раунд переговорів у Стамбулі.