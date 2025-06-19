"Нас с "Редисом" должны были казнить 24 августа". Легендарный воин "Калина" рассказал, что остановило Путина

Боец известного полка рассказал о деталях обмена

Боец Святослав "Калина" Паламарь рассказал, что его с командиром "Азова" Денисом "Редисом" Прокопенко хотели казнить 24 августа — на день Независимости. Но президент России Владимир Путин обменял бойцов на предателя Виктора Медведчука.

Об этом Паламарь сказал в интервью Дмитрию Гордону. Журналист не верил, что "Азовцы" когда-нибудь выйдут из плена.

Он говорит, что видел, как строят клетки в Мариупольской филармонии, слышал о предстоящем процессе над бойцами полка по законам так называемой ДНР, где можно казнить человека. Гордон спросил бойца, чувствовал ли он, что его могут казнить.

"Ну такое ощущение было. Когда нас обменяли, то первое, что мы спросили — обменяли ли всех? Нет, не всех. Тогда наш следующий вопрос был: "Какого черта вы нас вытащили, мы должны были выходить последними?" — рассказал "Калина".

Боец добавил, что 24 августа лично его, "Рэдиса" (командира полка "Азов") и еще там некоторых командиров должны были казнить.

"А теперь я понимаю, почему мы вышли — потому что другого шанса у нас не было", — поделился он.

По словам бойца "Азова", на Медведчука никто никого не хотел обменивать, но украинские переговорщики сделали так, что это стало возможным.

"Возможно Путин или жена Медведчука сделали ему цену к обмену", — считает боец.

Гордон подтвердил, что Путину был важный Медведчук и его обменяли на бойцов "Азова". Хотя стоит добавить, что у россиян очень сильная ненависть к бойцам этого полка. По словам журналиста, Медведчук был кумом Путина, имел много контрольной информации о россиянах, об украинцах, обо всех.

"Путину важно было показать, что "он своих не бросает" — что "вот видите, Медведчук в плену, но я его вытащил даже такой ценой за азовцев", — говорит Гордон.

"Калина" добавил, что россияне "играли в игры", а украинские переговорщики сделали все, чтобы "Азовцы" вышли, потому что это была единственная возможность. По его словам, аппетиты у россиян к подобным вещам появились после Еленовского теракта.

"Они почувствовали вкус крови не гражданских, не военных, а пленных — это совсем другой статус, это совсем другое военное преступление", — вспоминает боец "Азова".

Гордон назвал обмен азовцев чудом. А "Калина" поблагодарил украинское военно-политическое руководство, президента, Офис президента, спецслужбы, СБУ, Главное управление разведки и всех, кто участвовал в этом обмене.

Что предшествовало

16 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" начали эвакуацию украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, из "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты захватили почти 700 азовцев, сообщали в подразделении.

Лидеров защиты "Азовстали" — командира "Азова" Дениса Прокопенко, Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командира роты "Азов" Олега Хоменко, командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлега — освободили в сентябре 2022 года. Однако, согласно договоренностям, командиры должны оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

8 июля 2023-го Зеленский сообщил о возвращении всех командиров домой в Украину. Заявление прозвучало вскоре после визита президента в Турцию.

Ранее "Телеграф" писал, как проходил обмен пленными в формате "1000 на 1000".