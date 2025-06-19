Що означають прізвища Кравчук, Янукович та Зеленський? Таємниці походження та популярність в Україні

У списку президентських прізвищ Янукович – найрідкісніша в Україні

За 34 роки незалежності Україну очолювали шість лідерів — і кожен із них вписав свою главу в історію нашої країни. Однак мало хто замислювався, що приховують їхні прізвища і наскільки вони поширені.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що означають прізвища всіх президентів України, адже кожна з них має свою індивідуальну історію. Відповідь може здивувати.

Кравчук

Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України (1991-1993 роки правління). Згідно з генеалогічним ресурсом "Рідні", на цей час прізвище "Кравчук" 24-те за поширеністю в нашій країні, у першого лідера України 37095 однопрізвищників. Воно утворене від прізвиська "кравець".

Карта поширення прізвища Кравчук в Україні

Кучма

Леонід Кучма став єдиним президентом України, якому двічі поспіль вдалося обіймати цю посаду (1994-2005 рік). Його прізвище налічує 4260 носіїв та є 888 у списку за поширеністю в Україні. У нашій мові слово "кучма" означає високу шапку з овчини або скуйовджене волосся (копу з волосся).

Карта поширення прізвища Кучма в Україні

Ющенко

Третій лідер нашої країни – Віктор Ющенко, який посів президентське крісло на хвилі першого всеукраїнського Майдану. У нього в Україні налічується 7829 однопрізвищників, і більша частина з них знаходиться у Києві. Саме прізвище "Ющенко" було утворено від імені "Юхім", разом із суфіксом (-енко), який означає "син", прізвище третього президента перекладається як "син Юська". Згідно з іншою версією, прізвище "Ющенко" утворилося від прізвиська "Юшка".

Карта поширення прізвища Ющенка в Україні

Янукович

Президент-втікач Віктор Янукович керував нашою країною з 2010 до 2014 роки. Його прізвище, серед усіх українських лідерів, найрідкісніше і налічує лише 69 носіїв. Прізвище "Янукович" має білоруське походження та пов’язане з селом Януки. Можливо, вона походить від особистого імені "Янук".

Карта поширення прізвища Янукович в Україні

Порошенка

П’ятим президентом України став Петро Порошенко, який обіймав посаду з 2014 по 2019 рік. Сьогодні в нашій країні налічується близько 245 осіб з таким прізвищем. Вона має українське походження та утворилася від слова "порох", що означає "порошок" або "пил".

Карта поширення прізвища Порошенка в Україні

Зеленський

Володимир Зеленський — шостий президент України, який обіймає цю посаду вже 6 років (через чинне воєнне положення вибори в країні у 2024 році не відбулися). Його прізвище в Україні є досить поширеним і налічує 4006 носіїв, більшість з яких живе в Києві та Харкові. Згідно з однією з версій, прізвище "Зеленський" походить від назви населеного пункту з коренем "зелен-" (Зеленівка, Зеленопілля), але є й інші версії.

Карта поширення прізвища Зеленський в Україні

"Телеграф" писав раніше про найкоротші прізвища в Україні. Дізнайтесь, як вони звучать.