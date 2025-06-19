Что значат фамилии Кравчук, Янукович и Зеленский? Тайны происхождения и популярность в Украине

В списке президентских фамилий Янукович — самая редкая в Украине

За 34 года независимости Украину возглавляли шесть лидеров — и каждый из них вписал свою главу в историю нашей страны. Однако немногие задумывались, что скрывают их фамилии и насколько они распространены.

"Телеграф" решил выяснить, что означают фамилии всех президентов Украины, ведь каждая из них несет свою индивидуальную историю. Ответ вас может удивить.

Кравчук

Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины (1991-1993 годы правления). Согласно генеалогическому ресурсу "Рідні", на данный момент фамилия "Кравчук" 24-я по распространенности в нашей страны, у первого лидера Украины 37095 однофамильцев. Она образована от прозвища "кравец" ("портной").

Карта распространения фамилии Кравчук в Украине

Кучма

Леонид Кучма стал единственным президентом Украины, которому два раза подряд удалось занимать этот пост (1994-2005 год). Его фамилия насчитывает 4260 носителей и является 888 в списке по распространенности в Украине. В нашем языке слово "кучма" означает высокую шапку из овчины или взъерошенные волосы (копну из волос).

Карта распространения фамилии Кучма в Украине

Ющенко

Третий лидер нашей страны — Виктор Ющенко, занявший президентское кресло на волне первого всеукраинского Майдана. У него в Украине насчитывается 7829 однофамильцев, и большая часть з них находится в Киеве. Сама фамилия "Ющенко" была образована от имени "Юхим", вместе с суффиксом (-енко), который означает "сын", фамилия третьего президента переводится как "сын Юська". Согласно другой версии, фамилия "Ющенко" образовалась от прозвища "Юшка".

Карта распространения фамилии Ющенко в Украине

Янукович

Президент-беглец Виктор Янукович управлял нашей страной с 2010 по 2014 год. Его фамилия, среди всех украинских лидеров, самая редкая и насчитывает всего 69 носителей. Фамилия "Янукович" имеет белорусское происхождение и связана с деревней Януки. Возможно, она происходит от личного имени "Янук".

Карта распространения фамилии Янукович в Украине

Порошенко

Пятым президентом Украины стал Петр Порошенко, который занимал пост с 2014 по 2019 год. Сегодня в нашей стране насчитывается около 245 человек с такой фамилией. Она имеет украинское происхождение и образовалась от слова "порох", что означает "порошок" или "пыль".

Карта распространения фамилии Порошенко в Украине

Зеленский

Владимир Зеленский — шестой президент Украины, который занимает эту должность уже 6 лет (из-за действующего военного положения выборы в стране в 2024 году не состоялись). Его фамилия в Украине довольно распространенная и насчитывает 4006 носителей, большинство из которых живет в Киеве и Харькове. Согласно одной из версий, фамилия "Зеленский" происходит от названия населенного пункта с корнем "зелен-" (Зеленовка, Зеленополье), но есть и другие версии.

Карта распространения фамилии Зеленский в Украине

"Телеграф" писал ранее о самых коротких фамилиях в Украине. Узнайте, как они звучат.