Не воювати не вийде. Як закінчиться війна з Росією на думку бійця "Калини"

Захисник Маріуполя назвав умову перемоги над Росією

Війна з Росією закінчиться лише тоді, коли зміниться режим у Кремлі або коли РФ розпадеться на кілька держав. Такої думки дотримується Святослав Паламар – легендарний захисник Маріуполя, відомий під позивним "Калина".

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону. Боєць пояснив, чому України не має права на компроміси з агресором і що станеться з західними областями, якщо впадуть східні міста.

Святослав Паламар розказав Гордону про своє бачення завершення війни та попередив про небезпеку для всіх регіонів країни. Захисник Маріуполя не залишив каменя на камені від ілюзій про можливі домовленості з окупантами.

Коли настане перемога

"Калина" не розводить демагогії про швидку перемогу. Для нього війна скінчиться тоді, коли в Росії зміниться влада або коли вона розвалиться на шматки. Головне – щоб московити більше не загрожували Україні.

"Для мене буде перемогою коли зміниться режим в Росії або ж коли Росія розпадеться на декілька інших держав", – пояснив свою позицію Паламар.

Боєць допускає припинення стрільби та якісь переговори. Але справжній мир буде лише тоді, коли Росії у нинішньому вигляді не існуватиме. Поки в Кремлі сидять ті самі люди, вони готуватимуть нову агресію і накачуватимуть армію.

"Може бути припинення вогню, може бути якісь мирні домовленості, але чи це буде довготривалий мир? Мир в контексті того, що Росія вже не нападе, можливий лише тоді, коли Росії в такому форматі не буде в якому вона зараз", — констатував "Калина".

Чому компромісів не буде

"У нас нема іншої опції – не воювати", – заявив Святослав Паламар просто і без прикрас. Боєць бачить, як по-різному сприймають війну в різних куточках країни. Харків'яни розуміють загрозу набагато краще за закарпатців, які живуть без постійних сирен і нальотів.

Захисник Маріуполя розвіяв ілюзії тих, хто думає, що росіяни зупиняться на Дніпрі чи Києві. Якщо впадуть східні міста, ворог дійде до Львова і Ужгорода.

"Русскі не хочуть захопити якусь певну територію – русскі хочуть знищити всю Україну", – не залишив сумнівів військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що захисник Маріуполя "Калина" розповів про цікаву зустріч із Медведчуком у полоні. Паламар багато чого хотів сказати куму Путіна, але стримався, щоб не зірвати обмін.