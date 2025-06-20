Не воевать не получится. Как закончится война с Россией по мнению бойца "Калины"

Защитник Мариуполя назвал условие победы над Россией

Война с Россией закончится только тогда, когда сменится режим в Кремле или когда РФ распадется на несколько государств. Такого мнения придерживается Святослав Паламарь – легендарный защитник Мариуполя, известный под позывным "Калина".

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону. Боец объяснил, почему Украина не имеет права на компромиссы с агрессором и что произойдет с западными областями, если упадут восточные города.

Святослав Паламарь рассказал Гордону о своем видении завершения войны и предупредил об опасности для всех регионов страны. Защитник Мариуполя не оставил камня на камне от иллюзий о возможных договоренностях с оккупантами.

Когда наступит победа

"Калина" не разводит демагогию о скорой победе. Для него война закончится тогда, когда в России сменится власть или когда она развалится в клочья. Главное – чтобы "московиты" больше не угрожали Украине.

"Для меня будет победой когда изменится режим в России или когда Россия распадется на несколько других государств", — пояснил свою позицию Паламарь.

Боец допускает прекращение стрельбы и переговоры. Но настоящий мир будет только тогда, когда Россия в нынешнем виде не будет существовать. Пока в Кремле сидят те же люди, они будут готовить новую агрессию и накачать армию.

"Может быть прекращение огня, может быть какие-то мирные договоренности, но будет ли это долговременный мир? Мир в контексте того, что Россия уже не нападет, возможен только тогда, когда России в таком формате не будет в каком она сейчас", — констатировал "Калина".

Почему компромиссов не будет

"У нас нет другой опции – не воевать", – заявил Святослав Паламарь просто и без украшений. Боец видит, как по-разному воспринимают войну в разных уголках страны. Харьковчане понимают угрозу гораздо лучше закарпатцев, живущих без постоянных сирен и налетов.

Защитник Мариуполя развеял иллюзии тех, кто считает, что россияне остановятся на Днепре или Киеве. Если упадут восточные города, враг дойдет до Львова и Ужгорода.

"Русские не хотят захватить какую-то определенную территорию – русские хотят уничтожить всю Украину", – не оставил сомнений военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что защитник Мариуполя "Калина" рассказал об интересной встрече с Медведчуком в плену. Паламарь многое хотел сказать куму Путина, но сдержался, чтобы не сорвать обмен.