"Росія просто бреше Трампу": Зеленський розповів, що потрібно для завершення війни

Без санкцій війна не закінчиться

Російська армія не настільки успішна у своєму наступі, як хоче показати. Водночас переговори про завершення війни без реального міжнародного тиску на Москву закінчаться нічим.

Про це та інше розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BILD. За його словами, поки ці санкції не вводяться, масові атаки дронів продовжуватимуться.

Говорячи про успіхи росіян на фронті, глава держави зазначив, що окупанти "не такі вже й успішні, м’яко кажучи". При цьому він також зазначає, що Кремль не бажає миру та використовує переговори, щоб тягнути час та уникнути запровадження нових санкцій, які обіцяли у Вашингтоні.

"Він (Путін, — ред.) не витримає тривалої війни з підтримкою партнерів та санкціями", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначає, що президент США Дональд Трамп хоч і нахвалює Путіна, але вже зрозумів його план.

"Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", — сказав глава держави. За його словами, Путін не розуміє нічого, крім сили, і в США вона є.

Зокрема, Зеленський зазначив, що мав на увазі пакет санкцій, який обіцяли ввести у Вашингтоні, але не ввели. Він наголосив, що головною проблемою західних санкцій є те, що їх запроваджували недостатньо оперативно, що дозволяло російській економіці встигнути адаптуватися.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде введено жорсткі санкції, тому що він може протриматися ще якийсь час. Тому жорсткі санкції мають бути реалізовані зараз", — сказав він.

Зеленський зазначив, що чим більша підтримка України, тим менше українців загине.

"Люди — це не дрова, які кидають у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей так, як це роблять росіяни", — додав він.

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Піт Хегсет повідомив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не буде пункту про військову допомогу Україні.