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Не будуть тягарем для бюджету? Хто заплатить за українські ПВК

Автор
Ігор Тимофєєв
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Військові. Ілюстрація
Військові. Ілюстрація. Фото Pixabay

Приватники будуть надавати охоронні, логістичні, тренувальні послуги за кордоном

Українські приватні військові компанії (ПВК) могли б стати ефективним інструментом просування інтересів Києва за кордоном, однак їхньому створенню 10 років заважають люди в погонах, які бояться конкуренції.

Про це у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону НГУ "Донбас", депутат Верховної Ради VII скликання Семен Семенченко. Більше чотирьох років він арештований за звинуваченням у створенні ПВК.

Більше про це читайте у публікації: "Бахмут взяли зеки з приватної армії, а у нас досі немає цього інструменту, — Семен Семенченко".

— У них все "прихвачено" у війську, а коли є люди, які працюють ефективно, то на їхньому фоні робота звичайного можновладця у військових погонах виглядатиме мляво. Можливо, людей, які приймають рішення, просто лякають [ризиками]. Тому нема аргументів "проти", які витримують критику, — каже ветеран АТО.

Говорячи про те, якою може бути модель фінансування ПВК в Україні: американською, де укладають контракти з державою і міжнародні контракти, чи російською, де ПВК перебувають у "тіні" і фінансуються олігархами та з бюджету РФ, екскомбат зауважив:

— Коли ми кажемо, що перемогли або хоча б відбилися від цієї навали, і використовуємо ПВК в якості працевлаштування для хлопців, то там все зрозуміло: це контракти за межами країни. І я думаю, що цей тягар [фінансовий] треба покладати на людей, які там мають уряд чи бізнес. І це будуть охоронні, логістичні, тренувальні послуги від ПВК. Вони ж не тільки воюють, а ще й тренують, займаються розмінуванням та охороною, — каже екснардеп.

Якщо ПВК використовують для просування інтересів держави за кордоном (а не тільки для підтримки наших військових після війни), тоді є спеціальні фонди в ГУР, Службі зовнішньої розвідки і є законодавче поле для фінансування. Це не буде тягарем для українців. Тому фінансування може бути різне: приватне, міждержавне, з якихось фондів, — підсумував Семен Семенченко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому армія не може виконувати завдання ПВК.

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#Семен Семенченко #ПВК